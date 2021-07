Telefon do 3000 zł – TOP 5 na lipiec 2021

Jaki jest najlepszy smartfon do 3000 zł i czym kierować się, szukając telefonu dla siebie? Podpowiadamy w naszym rankingu modeli na lipiec 2021.

Jeszcze nie do końca flagowiec, ale na pewno wysoka półka – tak w prosty sposób można opisać segment 2000 – 3000 zł na rynku smartfonów. Kupując telefon w tej cenie nie dostaniemy może wszystkich fajerwerków, którymi kuszą nas producenci w swoich najwyższych modelach, o to, co naprawdę istotne, możemy być spokojni. Urządzenia z tej półki cenowej cechują się więc w większości wysoką wydajnością, świetną jakością wykonania i bogatą funkcjonalnością. To sprzęt na lata, który z powodzeniem sprosta każdemu wyzwaniu, które przed nim postawimy.

Jak wybieraliśmy?

Przygotowany przez nas ranking obejmuje pięć smartfonów. Z tego grona wybraliśmy jeden, który uważamy za najlepszy wybór dla większości użytkowników. Temu telefonowi przyznaliśmy wyróżnienie „Wybór Redakcji”.

Biorąc pod uwagę, że powyżej 2000 zł trudno o smartfon, który nie zaspokajałby podstawowych potrzeb użytkowników, szukając urządzeń do zestawienia trzymaliśmy się nieco bardziej wyśrubowanych kryteriów niż zwykle. W dalszym ciągu kluczem jest opłacalność, a więc poczucie, że kupując dany telefon, dobrze wydaliśmy każdą złotówkę. Oprócz tego telefon w tej cenie powinien charakteryzować się wydajnością na poziomie co najmniej zeszłorocznych flagowców, a także posiadać przyzwoity aparat, łączność 5G oraz dobrze rokować w kontekście przyszłego wsparcia producenta.

Jako punkt odniesienia tradycyjnie braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Smartfony uszeregowane zostały według kolejności alfabetycznej. Wyjątek stanowi Wybór Redakcji, który znajduje się na ostatniej stronie artykułu. Jednocześnie zachęcamy do głosowania w ankiecie, gdzie będziecie mogli wskazać najlepszy Waszym zdaniem telefon do 3000 zł. Nie ma go na liście? W takim razie koniecznie napiszcie o nim w komentarzu!

