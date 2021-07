UKE: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce 2020 roku

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w w Polsce w 2020 roku. Wynika z niego między innymi, że pandemia COVID-19 spowodowała przyspieszenie rozwoju szybkiego dostępu do Internetu.

Jak wynika z najnowszego Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce 2020 roku, przygotowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, w ubiegłym roku nastąpił nieznaczny wzrost przychodów z usług telekomunikacyjnych, które wyniosły 40,8 mld zł. Wartość inwestycji kształtowała się na poziomie 7,5 mld zł. Pandemia COVID-19 wpłynęła na przyśpieszenie rozwoju szybkiego Internetu. Z usług stacjonarnego dostępu do Internetu za pomocą łączy o przepustowości co najmniej 100 Mb/s korzystało na koniec roku niemal 59% Polaków. Wzrosło również wykorzystanie dostępu mobilnego w technologii 4G. Szacuje się, że w 2025 roku 66% użytkowników będzie korzystać z dostępu 5G.

Najwięcej użytkowników Internetu stacjonarnego miał Orange, do którego należało 24,3% rynku (o1,2% mniej niż rok wcześniej). 15,9% użytkowników korzystało z łączy UPC, a 7,4% z Vectry.

Porównanie Polski z innymi krajami Unii Europejskiej pod względem penetracji usługami Internetu stacjonarnego wypada bardzo słabo. Nasz kraj zajął ostatnie miejsce z wynikiem 20,8%. Średnia europejska to 34,3%. Najlepiej pod tym względem jest we Francji (46,0%).

Coraz mniejszym zainteresowaniem cieszyły się usługi tradycyjnej telefonii stacjonarnej, które w 2020 roku świadczone były na rzecz 3,1 mln użytkowników. To o 12% mniej niż w rok wcześniej. Spadły również przychody w tym segmencie rynku. Coraz większy udział w strukturze usług telefonii stacjonarnej uzyskały natomiast usługi VoIP, z których korzystało 2,5 mln osób. Wprawdzie liczba użytkowników VoIP nie wzrosła znacząco, lecz zauważalnie wzrósł czas trwania połączeń w tej technologii, w szczególności w odniesieniu do biznesu, na co niewątpliwie wpływ miała praca zdalna.

Zmianie uległ, występujący w ostatnich latach, spadkowy trend na rynku telefonii ruchomej. Nieznacznie wzrosła liczba kart SIM, natomiast dość znacząco zwiększyły się przychody i ruch. Jeśli chodzi o Internet mobilny, najwięcej użytkowników w 2020 roku korzystało z sieci Orange. Penetracja usługami Internetu mobilnego wyniosła w Polsce 190,3%. To najwięcej w Unii Europejskiej, gdzie średnia osiągnęła 107%.

Na rynku usług wiązanych nie odnotowano specjalnych zmian. Nadal najbardziej popularnymi wśród pakietów pozostały double play, z których najczęściej wykorzystywanym był pakiet „telefonia ruchoma + Internet ruchomy”.

Z roku na rok nieznacznie maleje udział telewizji satelitarnej w ogólnej liczbie użytkowników usług telewizyjnych. W 2020 roku z tej technologii korzystało jednak nadal ponad połowa użytkowników.

Liczba zakończeń sieci telekomunikacyjnych w 2020 roku wyniosła 45,5 mln, z czego większość z nich stanowiły zakończenia sieci ruchomych. 75,9% gospodarstw domowych ma dostęp do sieci klasy NGA, umożliwiających dostęp do Internetu z przepustowością co najmniej 30 Mb/s. Jednocześnie, wśród świadczonych usług stacjonarnego dostępu do Internetu, usługi o przepustowości co najmniej 30 Mb/s stanowią 74% wszystkich usług.

Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji raportu (PDF).

