[Aktualizacja] Jak wymienić kartę SIM? Zapytaliśmy o to w Orange, Play, Plusie i T-Mobile

W związku z wciąż zdarzającymi się oszustwami typu SIM swap, zapytaliśmy operatorów sieci z Wielkiej Czwórki (Orange, Play, Plus i T-Mobile) o proces wymiany karty SIM oraz zabezpieczenia chroniące przed tym, by przestępca nie mógł przejąć czyjegoś numeru telefonu. Oto, czego się dowiedzieliśmy.

O tym, jak w obecnych czasach ważne jest bezpieczeństwo używanego przez nas numeru telefonu, wiedzą na pewno osoby, które padły ofiarą oszustwa typu SIM swap. Polega ono na pozyskaniu od operatora sieci komórkowej duplikatu karty SIM z numerem telefonu ofiary i, zanim ta się zorientuje i podejmie odpowiednie działania, uzyskaniu dostępu na przykład do jego konta bankowego i kradzieży pieniędzy.

Przejęcie czyjegoś numeru telefonu z pomocą operatora telekomunikacyjnego jest czymś, co nie powinno się zdarzyć, ale się zdarza. Zapytaliśmy więc operatorów sieci Orange, Play, Plus i T-Mobile o to, w jaki sposób można u nich wymienić kartę SIM (dostać duplikat) oraz jakie zabezpieczenia te firmy telekomunikacyjne stosują, by zapobiec sytuacjom, że ktoś dostaje w swoje ręce numer telefonu zupełnie innej osoby.

Orange: wymiana samodzielna lub w salonie

Zacznijmy od pomarańczowego operatora, by było alfabetycznie. W Orange kartę SIM można wymienić samodzielnie, do czego sam operator zachęca. By tego dokonać, wystarczy kupić starter sieci Orange o wartości do 15 zł (nie można go rejestrować lub wkładać karty SIM do telefonu). Potrzebne będą też:

aktywna dotychczasowa karta SIM,

kod PUK do dotychczasowej karty.

Następnie:

wysyłamy z dotychczasowej karty SIM wiadomość SMS pod numer 80511 , wpisując w jej treści kod PUK starej karty,

, wpisując w jej treści starej karty, czekamy na SMS-a z instrukcją i w odpowiedzi wysyłamy dane nowej karty: numer telefonu lub numer nowej karty SIM spacja kod PUK ((np. 5xxxxxx 12345678),

((np. 5xxxxxx 12345678), czekamy na SMS-a z potwierdzeniem wymiany, co powinno nastąpić w ciągu 24 godzin,

wymieniamy starą kartę SIM w telefonie na nową.

Jak widać, aby zdobyć duplikat naszej karty SIM, przestępca musiałby dysponować dotychczasową kartą SIM z danym numerem, to znaczy móc wysyłać i odbierać wiadomości z jej użyciem, a także znać jej kod PUK. Zastosowane zabezpieczenia wydają się więc być wystarczające.

Duplikat karty SIM można uzyskać także w salonie sieci Orange, co kosztuje 40 zł (cennik naszej oferty może zawierać inną cenę). Jak dowiedzieliśmy się od pomarańczowego operatora:

Wymiana karty SIM w salonie Orange zawsze wiąże się ze sprawdzeniem dokumentu tożsamości osoby, która prosi o wymianę, pod kątem zgodności z danymi klienta zapisanymi w naszych systemach.

Gdy z jakiegoś powodu utracimy kartę SIM, możemy skorzystać z blokady kradzieżowej. Polega ona na zablokowaniu połączeń przychodzących i wychodzących (w przypadku oferty na abonament) lub tylko wychodzących (w przypadku oferty na kartę). Z usługi można skorzystać po zalogowaniu się na swoje konto w Mój Orange , poprzez infolinię *100 / 510100100 (*600 / 510600600 w przypadku klientów biznesowych) lub w najbliższym salonie Orange.

W Orange są też karty eSIM. Aby wymienić kartę SIM/eSIM na eSIM w ofercie abonamentowej, należy:

zalogować się do konta Mój Orange na www.orange.pl, przejść do sekcji "Umowy i urządzenia" i wybrać opcję "Wymień kartę",

poczekać na wiadomość SMS z kodem autoryzacyjnym,

zeskanować kod QR w telefonie i aktywować kartę eSIM otrzymanym kodem SMS.

W przypadku numeru na kartę należy:

zalogować się na konto Mój Orange na www.orange.pl i przejść do sekcji "Plan taryfowy i karta SIM",

wybrać akcję "Wymień kartę" i postępować zgodnie ze wskazówkami.

Osoby korzystające z oferty Orange Flex kartę SIM, zarówno główną, jak i dodatkową, zamówią w aplikacji Orange Flex na smartfonie.

Play: wymiana karty SIM tylko w salonie

Jak dowiedzieliśmy się od Fioletowych, proces wymiany kart SIM w Play jest bardzo skrupulatnie weryfikowany w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Dlatego też klienci tej sieci mogą wymienić kartę SIM / uzyskać jej duplikat wyłącznie w salonie sieci Play. Osobą upoważnioną do takiej operacji, w przypadku klientów indywidualnych lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jest sam właściciel karty lub pełnomocnik posiadający upoważnienie notarialne. To ostatnie jest weryfikowane przez Play. Osoba zgłaszająca się po nową kartę SIM musi przedstawić dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

W przypadku spółek i ofert dla firm, osobą upoważnioną jest reprezentant firmy wpisany na koncie abonenckim oraz w umowie. On również musi okazać do wglądu ważny dokument tożsamości.

Play zapewnia, że w przypadku, gdy dane na dokumencie budzą wątpliwości konsultanta, ma on prawo odmówić dokonania operacji.

Wprowadziliśmy także dodatkowe zabezpieczenie dla klientów. Dyspozycja wymiany karty SIM nie jest realizowana od razu, ale dopiero po kilku godzinach. Na numer, którego dotyczy wymiana oraz podany numer kontaktowy (jeśli są inne) wysyłamy wiadomość SMS o przyjęciu zlecenia wymiany karty SIM wraz z możliwością odwołania operacji po kontakcie z obsługą klienta.

– napisał Krzysztof Sylwerski z sieci Play

Plus: duplikat karty SIM tylko w punkcie

Również w Plusie nie zdobędziemy duplikatu karty SIM bez udania się do najbliższego punktu tej sieci. Po kartę SIM właściciel numeru musi się pofatygować osobiście lub wysłać tam upoważnioną przez siebie osobę. Upoważnienie, podobnie jak w Play, musi być poświadczone notarialnie.

Najważniejsze jest to, że w sieci Plus kartę SIM może wymienić tylko właściciel numeru lub osoba przez niego pisemnie upoważniona. W przypadku osób upoważnionych honorowane jest tylko pełnomocnictwo poświadczone notarialne lub pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Wymiana karty odbywa się tylko podczas wizyty w Punktach Obsługi Klienta sieci Plus i nie ma możliwości zrobienia tego przez kanał zdalny (telefonicznie lub online). Zawsze też dokonywana jest weryfikacja tożsamości klienta.

– napisał Arkadiusz Majewski z sieci Plus

Konieczność osobistego udania się do punktu Plusa (lub upoważnienia do tego innej osoby) dotyczy zarówno abonentów, jak i użytkowników ofert MIX i na kartę. W dwóch ostatnich przypadkach numer, do którego chcemy nową kartę SIM, musi się znajdować w okresie ważności konta, a samo konto musi mieć dodatnie saldo.

T-Mobile: zdalnie lub w salonie

Wiadomości z pytaniami o procedurę wymiany karty SIM wysłaliśmy do wszystkich operatorów z Wielkiej Czwórki 13 czerwca tego roku, ale do dzisiaj nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi od T-Mobile Polska. Wciąż mamy nadzieję, ze ją otrzymamy. Do tego czasu bazujemy na informacjach, które udało się nam samodzielnie znaleźć w Internecie.

Te najważniejsze i najbardziej niepokojące, to oczywiście niedawny artykuł Niebezpiecznika. Jak się dowiedział jeden z czytelników tego serwisu od konsultanta magentowej sieci, a potem potwierdził Niebezpiecznik w swoim eksperymencie, do uzyskania duplikatu karty SIM numeru na kartę wystarczy:

kupić starter T-Mobile (nie można go oczywiście rejestrować ani aktywować),

zadzwonić na infolinię T-Mobile i przenieść swój numer na nową kartę SIM, podając takie informacje, jak PESEL i dane nowej karty,

podczas rozmowy z konsultantem możemy zostać poproszeni o dodatkowe informacje, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu czy adres zamieszkania.

W przypadku numeru na abonament, nową kartę SIM możemy również zamówić zdalnie u operatora, kontaktując się z nim zdalnie (za pomocą czatu lub telefonicznie). Tu również, co sprawdził jeden z czytelników Niebezpiecznika, może wystarczyć potwierdzenie swojej tożsamości za pomocą numeru PESEL. Trzeba też podać adres do wysyłki nowej karty SIM, który nie musi być taki sam, jak adres, pod jakim zarejestrowaliśmy wcześniej nasz numer.

Na stronie T-Mobile udało mi się znaleźć formularz wymiany karty SIM w T-Mobile/Heyah, w którym są między innymi takie pola, jak:

numer telefonu,

kod PUK przypisany do numeru telefonu,

dane osoby, na którą zarejestrowano numer (w tym PESEL i numer dowodu osobistego).

Po nową kartę SIM możemy się również udać do salonu T-Mobile, gdzie – tak przynajmniej można domniemywać – zostanie w odpowiedni sposób sprawdzona nasza tożsamość. Sam mam jeszcze numer firmowy w T-Mobile (korzystałem z niego do Internetu, zanim się podłączyłem do sieci stacjonarnej) i dowiedziałem się, że do salonu musiałbym się udać osobiście z dowodem osobistym.

W przypadku wymiany firmowej karty SIM należy mieć ze sobą dowód osobisty, takiej wymiany może dokonać tylko osoba, na którą jest umowa.

– napisała na czacie konsultantka sieci T-Mobile

Mogłem również zamówić nową kartę SIM za pośrednictwem konsultantki, podając dane, na jakie został zarejestrowany numer.

Aktualizacja (1.07.2021):

Otrzymaliśmy właśnie odpowiedź na nasze pytania od sieci T-Mobile. Oto ona:

Dla każdego z kanałów kontaktu klienta z naszą siecią stosowane są odmienne procedury wymiany karty SIM, które mają zagwarantować klientom bezpieczeństwo ich danych i że karta zostanie wydana jedynie właścicielowi numeru. Każdorazowo nasze procedury zakładają stosowanie dwuetapowej weryfikacji klientów dostosowanej do kanały komunikacji i opartej na dokumentach lub informacjach, w których posiadaniu powinni być jedynie właściciele numeru.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis

Źródło tekstu: Orange, Play, Plus, T-Mobile, wł.