Play na kartę: dwa razy więcej GB po doładowaniu w aplikacji Play24

Play odświeża swoją ofertę na kartę, wprowadzając nowy pakiet SOLO XXL. Jest też nowa promocja, dzięki której w trzech najwyższych pakietach SOLO otrzymamy dwa razy więcej gigabajtów, ale pod warunkiem, ze doładujemy konto w aplikacji Play24.

SOLO XXL w Play na kartę

Play wprowadził nowy pakiet cykliczny do swojej oferty na kartę. SOLO XXL to nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, a także Internet bez limitu danych (4,67 GB w roamingu w UE). Z pełną prędkością w kraju możemy wykorzystać miesięcznie 25 GB danych, a potem prędkość spadnie do 1 Mb/s (pobieranie) i 384 kb/s (wysyłanie).

Ofertę możemy włączyć w aplikacji Play24 lub za pomocą krótkiego kodu *111*233*1#. Szczegóły w regulaminie.

2x więcej GB po doładowaniu w Play24

Od 10 czerwca 2021 roku do odwołania trwa również promocja związana z aplikacją Play24. Jeśli korzystamy z pakietu SOLO L, SOLO XL lub SOLO XXL w Play na kartę i doładujemy konto w Play24, otrzymamy dwa razy więcej gigabajtów (w XL i XXL dotyczy GB z pełną prędkością, bo limitu danych nie ma). Będzie to więc odpowiednio:

30 GB w SOLO L za 30 zł miesięcznie,

40 GB z pełną prędkością w SOLO XL za 35 zł miesięcznie,

50 GB z pełną prędkością w SOLO XXL za 40 zł miesięcznie.

Pakiety SOLO L, SOLO XL i SOLO XXL działają w taryfach Play na Kartę, Formuła Play na Kartę, Play na Kartę Rok Ważności Konta i Play na Kartę Lubię to! Nazwę swojej taryfy sprawdzisz w aplikacji Play24 lub kodem *111*49*1#. Szczegóły promocji można znaleźć w regulaminie.

Źródło zdjęć: Pixabay, Play

Źródło tekstu: Play