Czerwcowe promocje w ofertach na kartę Plusa i Plusha

Czerwiec w Plusie i Plushu na kartę przyniesie przedłużenie dwóch promocji oraz jedną zupełnie nową. W tej ostatniej dostępny będzie pakiet Bez limitu i 20 GB w cenie 40 zł na 30 dni.

Przedłużenie bezpłatnego dostępu do sieci 5G Plusa

Od wtorku 1 czerwca przedłużona zostaje możliwość korzystania z sieci 5G Plusa przez użytkowników ofert na kartę. W ramach promocji „Internet 5G od Plusa na Kartę” mają oni nadal bezpłatny dostęp do transmisji danych w technologii 5G, a żeby z tego skorzystać konieczne jest jedynie posiadanie odpowiedniego sprzętu oraz przebywanie w zasięgu sieci 5G Plusa. Promocja potrwa do 31 lipca 2021 roku i po tym terminie zostanie wyłączona, a z 5G będzie można korzystać tylko w pakiecie „Bez Limitu i 20 GB 5G”.

Szczegóły promocji w regulaminie.

Nowa promocja i pakiet „Bez limitu i 20 GB 5G”

Od wtorku 8 czerwca dostępna będzie całkowicie nowa promocja, która zapewni możliwość korzystania z Internetu w technologii 5G klientom wszystkich obecnych ofert na kartę w sieci Plus oraz starszych taryf. Promocja z pakietem „Bez limitu i 20 GB 5G” pozwoli po 31 lipca tego roku korzystać z najnowocześniejszej technologii mobilnej transmisji danych. W ramach nowego pakietu klienci ofert na kartę otrzymają wykonywanie nielimitowanych, krajowych połączeń do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych oraz wysyłanie nielimitowanych, krajowych wiadomości SMS i MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych, a także prześlą 20 GB danych w kraju (35 GB łącznie z bonusem za doładowanie). Klienci korzystający z tej promocji otrzymają bezpłatny dostęp do transmisji danych w technologii 5G w paśmie o częstotliwości 2600 MHz lub w innym paśmie 5G obsługiwanym przez Plusa.

Pakiet „Bez limitu i 20 GB 5G” można włączyć krótkim kodem *136*11*9203#, zatwierdzonym przyciskiem „zadzwoń”, aktywować telefonicznie przez kontakt z Działem Obsługi Klienta lub przez zalogowanie do aplikacji Mobilny Plus Online. Koszt pakietu to 40 zł na 30 dni. Jednakże częściej dostępnym doładowaniem w sieci sprzedaży jest zasilenie kwotą 50 zł i wtedy w pakiecie i po doładowaniu klient dostanie łącznie 45 GB.

Więcej szczegółów w regulaminie promocji.

Promocja „Pakiet 120 GB” na dłużej

W poniedziałek 7 czerwca przedłużona zostanie promocja, w której za 15 zł klienci otrzymują pakiet 120 GB na 90 dni i będzie można z niej korzystać przez całe wakacje. To trzy pakiety po 40 GB, przyznawane automatycznie co 30 dni. Opłata 15 zł i jest pobierana jednorazowo w momencie włączenia promocji.

Promocję można włączyć krótkim kodem *136*11*0060# lub aktywować w aplikacji Mobilny Plus Online. Żeby z niej skorzystać, wystarczy mieć aktywne konto oraz posiadać środki pozwalające na pobranie opłaty. Promocja „Pakiet 120 GB” obowiązywać będzie do 31 sierpnia 2021 roku. Szczegóły w regulaminie.

