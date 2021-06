Zasięg w tunelu pod Ursynowem – komentarz sieci Play

Temat zasięgu w najdłuższym tunelu w Polsce stał się coraz głośniejszy. Po komentarzu ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrat, teraz swoje stanowisko wyraził przedstawiciel operatora sieci Play.

W ciągu południowej obwodnicy Warszawy (trasa S2) powstaje najdłuższy tunel drogowy w Polsce. Inwestycja jest prawie ukończona, bowiem prace mają się zakończyć już 30 czerwca 2021 roku. Niestety, ciężko będzie tam skorzystać z telefonu komórkowego, ponieważ operatorzy przez kilka lat nie byli w stanie porozumieć się z drogowcami. A winę za to ponosi zawsze ta druga strona, jak można zrozumieć opinie na ten temat, publikowane przez operatorów telekomunikacyjnych z jednej strony i GDDKiA z drugiej. Prawda, jak to często bywa, zapewne leży gdzieś pośrodku.

Zobacz: Tunel zaskoczył drogowców. GDDKiA przez 5 lat zwodziła operatorów

Zobacz: GDDKiA: to Centrum Zarządzania Tunelem, a nie łączność komórkowa, zapewni bezpieczeństwo w najdłuższym tunelu w Polsce

Poniżej publikujemy komentarz Marka Lipskiego, Dyrektora Biura Regionalnego fioletowego operatora w Warszawie. Wraz ze swoim zespołem jest on odpowiedzialny za rozwój sieci Play w centralnej części Polski.

"Cieszy nas informacja, że jako operatorzy wracamy do rozmów z GDDKiA, bo daje to szansę na szybką i sprawną realizację tej inwestycji. Miejmy nadzieję, że uda się nam ją przeprowadzić jak najszybciej, tak aby nie trzeba było wstrzymywać ruchu już po tym, jak tunel zostanie oddany do użytku.

Jako operatorzy mamy doświadczenie w tego rodzaju inwestycjach. Jako przykład niech posłuży instalacja w pierwszej linii warszawskiego metra, gdzie, jako pierwszy operator, zapewniliśmy zasięg już na przełomie lat 2010/2011. Wiemy jak zadbać zarówno o kwestie formalne, jak i logistykę, żeby szybko, sprawnie i skutecznie zapewnić naszym klientom zasięg, a tym samym dostęp do usług telekomunikacyjnych. Są one szczególnie istotne, bo umożliwiają nieprzerwany kontakt z bliskimi, dostęp do narzędzi i rozrywki, a często ratują zdrowie i życie.

Co do samych szczegółów technicznych i tego, jak wygląda przygotowanie takiej inwestycji. Na jej realizację potrzebujemy około dwóch miesięcy. Ze względu na specyfikę tego miejsca, będzie to najdłuższy tunel w Polsce, o długości około 2,3 km, stąd konieczne jest zastosowanie specjalnej infrastruktury. Centralnym elementem systemu, który chcemy tam zainstalować będzie tzw. „cieknący kabel”, który pełni rolę bardzo długiej anteny emitującej i zbierającej sygnał komórkowy wzdłuż całej swojej długości – tak, żeby w żadnym miejscu tunelu nie powstała „biała plama” zasięgowa.

Wspólnie z pozostałymi operatorami ustaliliśmy, że aby usprawnić całą inwestycję my, jako Play zbudujemy tę instalację, dostosowaną do potrzeb tego miejsca. Będą mogły z niej korzystać wszystkie sieci, nie tylko Play. W ten sposób chcemy zapewnić zasięg dla użytkowników wszystkich operatorów.

Ze swojej strony nieustannie deklarujemy gotowość do współpracy i mamy nadzieję na szybkie porozumienie z GDDKiA jako inwestorem w zakresie jak najszybszego udostępnienia placu budowy na potrzeby wykonania instalacji komórkowej. Wierzymy, że najdłuższy tunel w Polsce jednak nie będzie białą plamą.”

Zobacz: Play bez roamingu krajowego? Nie tak szybko, P4 przedłuża umowę z Orange Polska

Zobacz: Play: nowe miejscowości w zasięgu – maj 2021

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: GDDKiA

Źródło tekstu: Play