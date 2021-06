GDDKiA: to Centrum Zarządzania Tunelem, a nie łączność komórkowa, zapewni bezpieczeństwo w najdłuższym tunelu w Polsce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie martwi się brakiem zasięgu sieci komórkowych w najdłuższym tunelu drogowym w Polsce. O bezpieczeństwo podróżnych zadba Centrum Zarządzania Tunelem.

W Warszawie powstaje najdłuższy tunel drogowy w Polsce, mierzący prawie 2,5 km. Stanowi on element południowej obwodnicy stolicy Polski, czyli trasy S2. Tunel jest prawie ukończony (zakończenie prac ma nastąpić 30 czerwca tego roku), a to, czego w nim brakuje, to urządzenia zapewniające łączność komórkową dla podróżnych. W razie wypadku nie będą oni mogli zadzwonić ze swoich telefonów i smartfonów na numer 112. Aby zapewnić tam łączność komórkową, niezbędna jest odpowiednia infrastruktura – system DAS z kablem promieniującym, umieszczonym wzdłuż tunelu razem z antenami. Budową tego miał się zająć operator sieci Play, a skorzystać z tego mieli także inne sieci: Orange, Plus i T-Mobile. Póki co operatorom nie udało się dojść do porozumienia z drogowcami.

Zobacz: Najdłuższy tunel w Polsce bez zasięgu operatorów. Nie dodzwonisz się na 112

Co na to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad? Uważa, że problemu nie ma, ponieważ bezpieczeństwo w tunelu zostanie zapewnione przez Centrum Zarządzania Tunelem i ich "zabawki".

Systemy bezpieczeństwa zintegrowane z Centrum Zarządzania Tunelem w ciągu drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy (S2 POW) zapewniają łączność ze służbami ratunkowymi bez konieczności użycia telefonów komórkowych. Centrum działać będzie całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.

– czytamy w komunikacie GDDKiA

System, o którym mowa powyżej, składa się z czujników przeciwpożarowych, zlokalizowanych pod każdym pasem ruchu, oraz 130 kamer zapewniających monitoring wizyjny. Ma on wykrywać automatycznie takie zdarzenia, jak na przykład jazda pod prąd, a także kontrolować liczbę pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z tunelu. W ścianach zewnętrznych tunelu, na całej jego długości (co około 125 metrów) wybudowano nisze z punktami alarmowymi (po 19 nisz w każdej nitce). Każda z nisz wyposażona będzie w telefon alarmowy, dwie gaśnice i koc gaśniczy. Dodatkowo posiadać będzie syrenę alarmową, która będzie pełniła funkcję dźwiękowego systemu ostrzegania.

Działanie telefonów, w tym telefonów alarmowych w tunelu, pozostaje bez wpływu na bezpieczeństwo jego użytkowników. Podstawową rolę w tym zakresie pełnić będzie bowiem grupa wykwalifikowanych pracowników CZT monitorujących całodobowo sytuację w tunelu za pomocą zaawansowanych systemów bezpieczeństwa i kamer.

– podaje GDDKiA

Zasięg sieci komórkowych w tunelu jest możliwy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że obecnie zaprojektowane i wykonane systemy wyposażenia tunelu zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Nie ma jednak przeszkód, by dodatkowo zwiększyć komfort użytkowników tunelu, pozwalając im korzystać z komórek. GDDKiA zapewnia, że jest otwarta na dalsze rozmowy z operatorami telekomunikacyjnymi oraz liczy, ze będą one merytoryczne i konstruktywne.

Po otrzymaniu w marcu 2020 r. koncepcji założeń związanych ze wzmocnieniem sygnału GSM w tunelu, podjęliśmy rozmowy z przedstawicielami operatorów komercyjnych sieci telekomunikacyjnych. Tak więc dopiero na początku 2020 r., po przedstawieniu przez operatorów dokumentacji technicznej, rozmowy te nabrały charakteru merytorycznego. Pierwsze rozmowy operatorów z GDDKiA miały miejsce pod koniec 2016 r., ale to dopiero w marcu 2020 r. otrzymaliśmy koncepcję założeń, związanych ze wzmocnieniem sygnału GSM w tunelu, co pozwoliło nam podjąć dalsze rozmowy. GDDKiA wskazała wnioskodawcom warunki, które powinni spełnić w celu zawarcia porozumienia niezbędnego do komercyjnej rozbudowy sieci GSM, jednakże do dziś nie zostały one zaakceptowane. Ponadto ze strony operatorów sieci telekomunikacyjnych pojawiły się dodatkowe wymagania dotyczące usytuowania anten na wyrzutniach spalin - co nie jest możliwe ze względów projektowych.

– dodaje GDDKiA

Zobacz: Przejęcie Polkomtel Infrastruktura przez Cellnex. UOKiK wydał zgodę

Zobacz: Hakerzy od 7 lat kradli rządowe sekrety - ESET rozpracował grupę Gelsemium

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: GDDKiA

Źródło tekstu: GDDKiA