Motorola Moto G50 5G taniej w ofercie tygodnia Orange

Orange ruszył z kolejną ofertą tygodnia. Tym razem taniej można kupić telefon Motorola Moto G50 5G, zarówno z abonamentem komórkowym, jak i bez niego (w ratach 0%).

Motorola Moto G50 5G to zaprezentowany w marcu tego roku kolejny niedrogi smartfon z obsługą sieci komórkowych piątej generacji. Urządzenie ma 6,5-calowy wyświetlacz HD+ oraz zestaw czterech aparatów fotograficznych (główny o rozdzielczości 48 Mpix). Za sprawne działanie interfejsu systemowego (Android 11) oraz wszystkich zainstalowanych na pokładzie aplikacji i gier odpowiada chipset Qualcomm Snapdragon 480, wspierany przez 4 GB RAM-u. Do przechowywania danych mamy 64 GB przestrzeni, którą możemy rozszerzyć za pomocą kart pamięci microSD (do 1 TB). Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh.

W najnowszej ofercie tygodnia sieci Orange, która potrwa do 30 czerwca tego roku, Motorola Moto G50 5G jest tańsza nawet o 240 zł. Zapłacimy za nią:

w Panie 60: 0 zł na start + 24 raty po 20 zł (razem 480 zł, taniej o 240 zł),

(razem 480 zł, taniej o 240 zł), w Orange Love Standard: 0 zł na start + 24 raty po 20 zł (razem 480 zł, taniej o 240 zł),

(razem 480 zł, taniej o 240 zł), bez abonamentu: 20 rat po 42,45 zł (razem 849 zł, taniej o 50 zł).

