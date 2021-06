Orange daje darmowy internet – jest przecież środa!

W cotygodniowym cyklu dla użytkowników aplikacji Mój Orange pomarańczowy operator ponownie rozdaje gigabajty. Mogą się przydać do oferowanej tydzień temu darmowej nawigacji, ale także do wszelkich innych, wakacyjnych celów.

W zeszłym tygodniu w akcji „Środy z Mój Orange” operator zaproponował dwa miesiące darmowej subskrypcji na Nawigację Orange. Jest to aplikacja działająca w trybie on-line, na bieżąco pobiera dane z internetu, więc może się do niej przydać większa paczka gigabajtów. I taką właśnie Orange rozdaje w tym tygodniu – 10 GB. Oczywiście można ją wykorzystać na dowolne cele.

Zobacz: Orange na kartę z bezpłatnym pakietem na początek wakacji

Bonusowy pakiet 10 GB od Orange można odebrać od dziś do 29 czerwca w aplikacji „Mój Orange”. Jak zawsze należy przypomnieć, że oferta skierowana jest do klientów z abonamentem w Orange, wciąż natomiast pozostaje niedostępna dla klientów pre-paid.

Zobacz: Orange i T-Mobile wykorzystują drony do projektowania sieci

Bonus 10 GB w Orange – jak odebrać?

Bonusowe 10 GB w Orange wymaga tylko kilku prostych czynności. Należy odpalić w smartfonie aplikację Mój Orange (z opcją logowania z wykorzystaniem adresu e-mail) i przejść do zakładki „Dla Ciebie”. Jest tam baner informujący o prezencie. Wystarczy potwierdzić chęć odbioru paczki i gotowe! Nie trzeba już wykonywać żadnych działań – gigabajty będą od razu dostępne. Nie trzeba ich odbierać dziś - można je aktywować w aplikacji do przyszłego wtorku. Ważność pakietu obowiązuje do końca aktualnego cyklu rozliczeniowego.

Do skorzystania z akcji „Środy z Mój Orange” niezbędne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o ofercie Orange oraz ofertach obecnych i przyszłych partnerów akcji.

Zobacz: Orange ogłasza Flex Hour, nową akcję cykliczną. Okazje tylko przez godzinę!

Zobacz: Plush na wakacje: 200 GB za jedyne 20 zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mój Orange

Źródło tekstu: wł.