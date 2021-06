Nawigacja za darmo. Kolejna środa z Mój Orange

W ostatnich edycjach akcji „Środy z Mój Orange” operator rozdawał darmowe gigabajty, jednak paczki z nimi można było zgarnąć także na inne sposoby. Teraz jednak Pomarańczowi przygotowali coś wyjątkowego – darmową nawigację na dwa miesiące.

„Środy z Mój Orange” to cotygodniowa akcja operatora, skierowana do klientów abonamentowych – Planów Mobilnych i pakietów Orange Love – którzy jednocześnie są zarejestrowanymi użytkownikami aplikacji Mój Orange. Z promocji nie mogą niestety skorzystać użytkownicy ofert na kartę.

Zobacz: Orange startuje z cykliczną akcją „Środy z Mój Orange”. Dziś daje 5 GB

W poprzednie dwie środy operator rozdawał darmowe gigabajty, ale taki bonus można też zgarnąć po meczach polskiej reprezentacji lub innych promocjach Orange. Tym razem jednak Pomarańczowi przygotowali bardziej oryginalny bonus – abonament na korzystanie z aplikacji Nawigacja Orange na dwa miesiące gratis. To dobry prezent na dużą część zbliżających się wakacji. Po zakończeniu promocji koszt korzystania wyniesie 12,99 zl miesięcznie. Można oczywiście w każdej chwili zrezygnować z tego abonamentu.

Żeby odebrać dzisiejszy prezent, jak zawsze należy zalogować się do aplikacji, wejść do zakładki „Dla Ciebie” i tam skorzystać z oferty, dostępnej na banerze. Jest na to czas do 22 czerwca włącznie.

Czym jest Nawigacja Orange?

Nawigacja Orange bazuje na dobrze znanej na rynku nawigacji on-line NaviExpert. Jej głównymi zaletami są funkcja aktualizowania map na bieżąco (z uwzględnieniem nowych odcinków dróg i zmiany organizacji ruchu) oraz widoczne na nich, przekazywane na żywo informacje o sytuacji na drogach – korkach, remontach, objazdach, fotoradarach, patrolach policji itd. Informacje na ten temat pozyskiwane są z kilku źródeł, w tym zarówno profesjonalnego monitoringu floty, jak i od samych użytkowników.

Podczas wytyczania trasy Nawigacja Orange bierze pod uwagę te czynniki i wskazuje kierowcy, jaką trasa najlepiej jechać, by uniknąć utrudnień w podróży. Wskazówki dotyczące optymalnej trasy podawane są także w trakcie jazdy, wraz ze zmieniającą się sytuacją drogową.

Podczas podróży może się także przydać asystent pasa ruchu, bogata baza użytecznych miejsc, tzw. punktów POI, adresy punktowe (alfanumeryczne) i obrysy budynków czy funkcja HUD – możliwość odbicia w przedniej szybie uproszczonego ekranu nawigacji.

Korzystając z aplikacji Nawigacja Orange, należy jednak pamiętać, że dane o mapach i sytuacji na drodze są pobierane cały czas na bieżąco, co może powodować dodatkowe koszta lub zużycie pakietów gigabajtów.

Zobacz: UOKiK znów oskarża Orange Polska. Poszło o Flash SMS-y i direct billing

Zobacz: Orange: w Sklepie Flex możesz zrobić zakupy na raty 0%

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mój Orange, NaviExpert

Źródło tekstu: wł. Orange