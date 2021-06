Orange daje za darmo... 32 GB Internetu po meczu ze Słowacją

O porażce naszej reprezentacji piłkarskiej raczej każdy chciałby już zapomnieć. Pomoże w tym bardzo hojny prezent od Orange. Pomarańczowi dają w ramach Euro 2020 aż 32 GB Internetu.

Orange przyzwyczaił już swoich klientów do tego, że daje darmowy Internet po każdym meczu piłkarskiej reprezentacji naszego kraju. Czasami możemy dzięki temu świętować, a czasami próbować zapomnieć o meczu. Niestety, dzisiejszy mecz ze Słowacją zdecydowanie zalicza się do tej drugiej kategorii. Mimo jednej strzelonej przez Polaków bramki, klienci Orange dostaną... 32 GB Internetu. Czemu? Jak tłumaczy to Orange tyle cali miała plazma Adiego, na której oglądał mecz. Mamy nadzieję, że Adi kupi sobie jeszcze większy telewizor.

Promocja skierowana jest do klientów głosowych usług mobilnych operatora, zarówno w ofercie abonamentowej, jak i na kartę, a także do użytkowników Orange Flex.

W celu skorzystania z oferty wystarczy wysłać SMS o treści ADIZKIELC pod numer 233. Opłata za SMS jest zgodna z taryfą, z jakiej korzysta abonent, maksymalnie może ona sięgnąć 25 groszy. Użytkownicy Orange Flex powinni z kolei wpisać ADIZKIELC w zakładce kody promocyjne.

Pakiet należy aktywować do wtorku o 20:00. Jednocześnie Orange zastrzega, że pakiet danych zostanie włączony w ciągu maksymalnie 24 godzin od przyjęcia zlecenia aktywacji. O włączeniu pakietu zostaniemy powiadomieni SMS-em. Promocyjne gigabajty są ważne 3 dni od daty aktywacji, obowiązują tylko na terenie Polski.

Zobacz: EURO 2020: Plus kibicuje Polakom i rozdaje „Gigsy za gole”

Zobacz: Polska – Słowacja: Katastrofa nie tylko na boisku. Kibice mieli więcej powodów do złości

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Orange

Źródło tekstu: Orange