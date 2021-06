Motorola Defy powraca: wzmocniony telefon do zadań specjalnych w Polsce od 1 lipca

Motorola Defy powróciła. Seria telefonów z Androidem sprzed dekady wraca w nowej formie, zapewniając odporność na kurz, pył, wodę, upadki i inne ciężkie warunki. Smartfon zadebiutuje w Polsce 1 lipca.

Pierwsza Motorola Defy powstała w pionierskich latach mobilnego systemu Google’a – w 2010 roku i pracował pod kontrolą Androida 2.1 (Eclair) z opcją aktualizacji do wersji 2.2 (Froyo). Były to jeszcze czasy, gdy Motorola w całości była firmą amerykańską…

Pierwsza Motorola Defy z 2010 roku

Poręczny, niewielki telefon z ekranem 3,7 cala i chipsetem TI OMAP 3610 wyróżniał się zwiększoną odpornością na warunki zewnętrzne, w tym pyło- i wodoszczelnością – był to jeden z pierwszych wzmocnionych smartfonów z Androidem. Motorola Defy została dobrze przyjęta przez rynek i doczekała się kilku kolejnych modeli, po czym produkcja tej linii została zakończona.

Dziś Motorola Defy powraca...

Nowa Motorola Defy to model będący efektem współpracy z brytyjską Bullitt Group. Firma ta jest dobrze znana w świecie sprzętu rugged jako producent telefonów marki CAT. Motorola Defy to jednak typowa „motka”, o charakterystycznych cechach znanych chociażby z telefonów Moto G.

Motorola Defy jest odporna na działanie pyłu i wody zgodnie z normą IP68, która pozwala zanurzyć telefon na głębokość 1,5 m na 35 minut. Producent obiecuje, że Defy wytrzyma upadki na stal z wysokości do 1,8 m, urządzenie przeszło też wojskowe testy MIL-STD-810H. Oznacza to m.in. odporność na ekstremalne temperatury, mgłę solną, wibracje, wysokie ciśnienie, naprężenia itd. Motorola Defy to także telefon na czas pandemii – można ją myć pod bieżącą wodą, a także dezynfekować mydłem i środkami antybakteryjnymi.

Chropowata obudowa zapewnia pewny chwyt, na jej boku znalazł się dodatkowy klawisz do PTT (Push to Talk), a także wodoszczelne gniazdo słuchawkowe 3,5 mm i port USB C. Ciekawym dodatkiem jest odłączany pasek, który pozwala przyczepić Defy do ręki.

Ekran IPS Motoroli Defy ma przekątną 6,5 cala i rozdzielczość HD+. Chroniony jest za pomocą szkła Gorilla Glass Victus o grubości 0,7 mm, umieszczonego we wgłębieniu 0,5 mm. Ekranu można używać mokrymi palcami.

Sercem Defy jest układ Snapdragon 662 (11 nm, 2 GHz), któremu pomaga pamięć RAM o wielkości 4 GB. Pamięć wewnętrzna ma natomiast 64 GB. Funkcje komunikacyjne zapewniają: wbudowany modem z LTE kat. 4, VoLTE, Wi-Fi bgn, VoWiFi, Dual SIM (hybrydowe złącze nano + microSD), Bluetooth 5.0 i NFC.

Sekcję fotograficzną tworzy aparat 48 Mpix (f/1,8), któremu pomaga czujnik głębi 2 Moix i aparat makro 2 Mpix. Ten do selfie ma rozdzielczość 8 Mpix.

Baterii o pojemności 5000 mAh z technologią ładowania TurboPower o mocy 20 W ma zapewniać do dwóch dni pracy.

Motorola Defy pracuje pod kontrolą Androida 10, ale producent zapowiada wydanie aktualizacji do Androida 11. Dodatkowym atutem jest obsługa systemu Android Enterprise, gwarantująca bezpieczeństwo zastosowania telefonu w środowisku biznesowym. Aktualizacje zabezpieczeń obejmą okres 2 lat.

Źródło zdjęć: Motorola

Źródło tekstu: Motorola, wł.