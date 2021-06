Moto G Stylus 5G, czyli szmaragdowa Motorola z rysikiem oficjalnie

Motorola dodała kolejny model do swojej linii smartfonów z rysikiem – Moto G Stylus 5G. Jak sama nazwa wskazuje, jest to tym razem telefon z obsługą sieci najnowszej generacji.

Seria Moto G Stylus sprzedawana jest w Stanach Zjednoczonych, natomiast na naszym rynku pierwszy model z tej linii sprzedawany był pod nazwą Moto G Pro. Niewykluczone więc, że Moto G Stylus 5G trafi także do Europy jako Moto G Pro 5G.

Tak poprzednie telefony z serii, Motorola Moto G Stylus 5G zachowuje budżetowy charakter. W plastikowej obudowie o ciekawym, szmaragdowym kolorze Cosmic Emerald znalazło się miejsce na ekran IPS Max Vision o przekątnej 6,8 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080x2400) i proporcjach 20:9.

Obsługa ekranu odbywa się za pomocą dołączonego do telefonu rysika. Dzięki specjalnym funkcjom i aplikacjom użytkownik może tworzyć pisane ręcznie notatki, edytować zdjęcia czy po prostu swobodnie rysować. Wszystko jest zintegrowane z systemem, a główna aplikacja Moto Note uruchamia się automatycznie po wyjęciu rysika ze schowka. Rysik przydaje się też w tradycyjnych aplikacjach, gdzie wymagana jest większa precyzja.

Sercem telefonu Moto G Stylus 5G jest chipset Snapdragon 480, czyli najtańszy układ Quacolcomma z wbudowanym modemem 5G – Snapdragonem X51 Jest to procesor w litografii 8 nm, z rdzeniami o maksymalnym taktowaniu 2 GHz oraz grafiką Adreno 619.

Motorola Moto G Stylus 5G powstała w jednym wariancie pamięci, łączącym 6 GB RAM LPPDDR4x z 256 GB pamięci UFS 2.1. Można też zamontować kartę microSD 512 GB.

Poza 5G w najczęściej stosowanych zakresach, o prędkości pobierania do 2,5 Gbps, Moto G Stylus 5G zapewnia także łączność LTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, USB 2.0 C, nie ma jednak NFC. Nie zabrakło za to wyjścia audio jack 3,5 mm.

Konfiguracja aparatów jest taka sama jak w tegorocznym modelu Moto G Stylus (2021) z 4G. Główny ma rozdzielczość 48 Mpix (f/1,7), towarzyszy mu szerokokątny 8 Mpix (f/2,2), aparat makro 5 Mpix (f/2,2) oraz czujnik głębi 2 Mpix (f/2,4). Z przodu znalazł się selfiak 16 Mpix.

Akumulator o pojemności 5000 mAh ma wystarczyć na dwa dni pracy, można go ładować z mocą zaledwie 10 W. Wszystkim zarządza Android 11.

Motorola Moto G Stylus 5G wchodzi na rynek amerykański u tamtejszych operatorów, a także w wolnej sprzedaży, gdzie kosztuje 399 USD, czyli niecałe 1500 zł.

