Galaxy S21 FE: zobacz wszystkie warianty kolorystyczne

Jak wygląda szykowany przez Samsunga tegoroczny telefon „dla fanów”, czyli Galaxy S21 FE, wiadomo już od dwóch miesięcy, można się też domyślać jego specyfikacji. Teraz do tej układanki doszedł jeszcze jeden element – warianty kolorystyczne Galaxy S21 FE.

Kolory w zeszłorocznej serii Galaxy S20 FE były istotnym elementem całości, bo producent nieco odszedł od stonowanej kolorystyki podstawowych flagowców Galaxy S20. Stąd też pojawił się wariant czerwony, zielony czy różowy. Była to jedna z przyczyn sukcesu tej linii.

A jak będzie w tym roku? Render przedstawiające warianty kolorystyczne Galaxy S21 FE zaprezentował Evan Blass (@evleaks). W sumie jest to pięć różnych odmian i choć nie ma pewności, że to absolutnie wszystkie wersje, to już po nich widać, że tym razem Samsung nie zaszalał. Powstaną więc dość zwykłe warianty biały i szary oraz stonowane modele niebieski, zielony i fioletowy. Nawet jeżeli przyjmiemy, że ta grafika przekłamuje kolory, to i tak trudno chyba liczyć na o wiele bardziej nasycone barwy.

Render pokazuje też szczegóły obudowy. Jak widać, w porównaniu do podstawowego Galaxy S21 wzornictwo zostało zachowane, a główną różnicą jest to, że moduł aparatu wykonany jest z tego samego tworzywa, co plecki telefonu. W efekcie Galaxy S21 FE przypomina trochę ostatnie modele z serii Galaxy A, np. Galaxy A32 czy Galaxy A52.

Na obudowie Galaxy S21 FE widać trzy aparaty o nieznanej jeszcze rozdzielczości – nieoficjalnie mówi się, że będzie to konfiguracja 12 Mpix + 8 Mpix + 12 Mpix. Z przodu ma się znaleźć aparat do selfie 32 Mpix, umieszczony w okrągłym wycięciu w górnej środkowej części ekranu. Widać też pojedynczy głośnik, złącze USB C, nie ma za to wyjścia audio jack 3,5 mm.

Z innych doniesień wynika, że Samsung Galaxy S21 FE otrzyma Snapdragona 888 zamiast Exynosa 2100, a do tego 6 lub 8 GB pamięć RAM. Ekran, większy niż w podstawowym Galaxy S21, to panel Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala z odświeżaniem 120 Hz. Wszystkim będzie dyrygował Android 11.

Premiera Galaxy S21 FE planowana jest na sierpień, gdy Samsung zaprezentuje też modele Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3.

Źródło zdjęć: Evan Blass (@evleaks), @OnLeaks The Voice

Źródło tekstu: Phone Arena