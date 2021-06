RedMagic 6R od czerwca też w Polsce. Gamingowy telefon nie tylko dla graczy

RedMagic 6R to najnowszy gamingowy smartfon marki Nubia. Chociaż stworzony dla graczy, może zainteresować też osoby, które poszukują po prostu wydajnego telefonu z ekranem AMOLED i Snapdragonem 888 do codziennych zastosowań. W Europie RedMagic 6R zadebiutuje 24 czerwca.

RedMagic 6R to telefon, który z wyglądu nie przypomina za bardzo modeli dla graczy, może być na co dzień używany do każdych zastosowań i zdaniem producenta jest to jedna z jego główny zalet. RedMagic 6R nie ma rzucających się z daleka detali, podkreślających, że to sprzęt gamingowy, za to wygląda jak wiele innych smartfonów. Swoim modułem aparatów budzi trochę skojarzenie z serią Galaxy S21. Obudowa smartfonu ma grubość 7,88 i waży 186 g.

Gamingowy czy nie?

Gamingowe elementy Nubii RedMagic 6R zostały dyskretnie wkomponowane w obudowę. Na jej bokach znajdują się triggery o czułości 400 Hz, które można dowolnie mapować, dostosowując je do wybranej gry. Dodatkowe wrażenia z rozgrywki zapewnia też tryb Game Space, w którym smartfon otrzymuje zastrzyk dodatkowej mocy. Tryb ten pozwala na korzystanie ze specjalnych funkcji jak mini okno podglądu innej aplikacji, a także nagrywania zawartości ekranu.

RedMagic 6R kusi ekranem AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080), proporcjach 20:9, z odświeżaniem do 144 Hz. Producent zachwala pełne pokrycie skali barw DCI-P3, 10-bitowy obraz, a także jasność sięgającą 770 nitów.

Odpowiednią moc do codziennych zastosowań i zabawy dostarcza układ Snapdragon 888, któremu pomaga pamięć RAM LPDDR5 o wielkości do 12 GB. O kulturę pracy zadba rozbudowany system chłodzenia cieczą, w którym wykorzystany także grafen.

Na własne aplikacje i pliki użytkownik otrzymuje pamięć UFS 3.1 o rozmiarze do 256 GB. RedMagic 6R zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 6 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, ma też port USB 3.1 typu C i głośniki stereo. Energię dostarcza akumulator 4200 mAh z szybkim ładowaniem 30 W.

Sekcję foto tworzą aparaty: główny 64 Mpix (Sony IMX682), szerokokątny 8 Mpix (120 stopni), makro 5 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix. Zdjęcia selfie wykonamy w rozdzielczości 16 Mpix. Wszystkim zarządza Android 11 z interfejsem RedMagic OS 4.0.

RedMagic 6R w Europie

RedMagic 6R miał swoją rynkową premierę w Chinach, gdzie jego ceny w przeliczeniu zaczynały się od około 1800 zł. W Europie ceny są oczywiście wyższe, ale wciąż pozostają sensowne. RedMagic 6R w wersji Cosmos 8+128 GB ma kosztować 499 euro (2230 zł), natomiast topowy model Mercury 12+256 GB oznacza wydatek 599 euro (2676 zł). Telefon będzie można zamówić także do Polski na stronie https://eu.redmagic.gg/.

Źródło zdjęć: REDMAGIC

Źródło tekstu: Nubia REDMAGIC