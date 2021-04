RedMagic Watch trafia na światowe rynki. Poznaliśmy jego europejską cenę

Debiutujący w marcu 2021 roku zegarek Nubia Redmagic Watch opuścił Chiny. Urządzenie można kupić w kolorze czarnym lub białym, także w Europie.

Nubia RedMagic Watch został wyposażony w okrągły wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,39 cala i rozdzielczości 454 x 454 piksele, przykryte szkłem 2.5D. Obudowa zegarka jest odporna na działanie wody (do 5 atmosfer). Urządzenie mierzy tętno oraz wysycenie krwi tlenem, a także monitoruje sen. Do dyspozycji użytkownika jest 16 trybów sportowych, dzięki czemu będzie on mógł rejestrować swoją aktywność fizyczną. Aby lepiej wykorzystać te funkcje, należy połączyć zegarek z aplikacją RedMagic Sports.

Zegarek marki RedMagic ma GPS, a także akumulator o pojemności 420 mAh, który pozwala nawet na 15 dni pracy zegarka. Czas pracy zależy od sposobu, w jaki będziemy z niego korzystać. Nie zabrakło tu również modułu NFC.

Smartwatch jest dostępny w sklepie internetowym RedMagic, gdzie kosztuje, w zależności od wybranej waluty:

99 dolarów (375 zł),

(375 zł), 99 euro (451 zł),

(451 zł), 89 funtów (521 zł).

Źródło tekstu: RedMagic