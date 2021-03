Nubia Red Magic 6 - debiutuje gamingowy smartfon z ekranem 165 Hz

Segment smartfonów dla graczy ciągle się rozrasta. Jego najnowszym przedstawicielem jest Nubia Red Magic 6, wyposażona w Snapdragona 888 i wyświetlacz o odświeżaniu 165 Hz.

Nubia Red Magic 6 dostępna będzie w dwóch wersjach: podstawowej i Pro. Jak przystało na telefon gamingowy z prawdziwego zdarzenia, obydwa zostaną wyposażone w najwydajniejsze podzespoły, jakie znajdziemy na rynku. Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 888, wspierany przez nawet 18 GB RAM i 512 GB pamięci UFS 3.1. Moc obliczeniowa zdecydowanie się przyda, żeby wykorzystać potencjał wyświetlacza AMOLED o przekątnej 6,8". Może i ma on stosunkowo skromną rozdzielczość Full HD+, ale za to rekordowe odświeżanie 165 Hz z częstotliwością rejestrowania dotyku rzędu 300 Hz. Wszystko po to, by zapewnić płynną rozgrywkę i jak najlepszą responsywność.

Ale z wielką mocą wiąże się wielka temperatura i wysokie zużycie energii. Ten pierwszy problem ma rozwiązać obecność wbudowanego wentylatora, która zadba o to, by podzespoły cały czas pozostawały chłodne i wydajne. Z drugim pomoże akumulator o pojemności odpowiednio 5050 mAh w podstawowej Nubii Red Magic 6 oraz 4500 mAh w Nubii Red Magic 6 Pro. Zaraz, zaraz, niższa pojemność w droższym urządzeniu? Tak, bo zyskujemy gdzie indziej - o ile podstawowy wariant oferuje szybkie ładowanie o mocy "tylko" 65 W, tak w Pro jest to aż 120 W. Ładowanie od 0 do 50 procent ma dzięki temu zająć raptem 5 minut.

Łatwo się domyślić, że przy takiej konfiguracji aparat bynajmniej nie jest najważniejszy, ale go oczywiście nie zabrakło W obydwu wariantach na pokładzie znajdziemy potrójną jednostkę z głównym modułem o rozdzielczości 64 MP oraz dedykowanym makro i obiektywem ultraszerokokątnym.

Smartfon będzie pracował pod kontrolą Androida 11, a do sprzedaży trafi już 11 marca. Ceny za Nubię Red Magic 6 zaczynają się od 3799 juanów (ok. 2225 zł) za wariant 8/128 GB i kończą się na 4399 juanach (ok. 2575 zł) za wersję 12/256 GB. Nubia Red Magic 6 Pro to z kolei koszt minimum 4399 juanów (ok. 2575 zł) za wersję 12/128 GB aż po 6599 juanów (ok. 3860 zł) za ekskluzywną wersję Transparent Edition w konfiguracji 18/512 GB.

Źródło zdjęć: Nubia

Źródło tekstu: Nubia, GSMArena