Nubia Red Magic 6 może mieć odświeżanie 165 Hz

Rynek smartfonów dla graczy jest niewielki, ale bardzo dochodowy. Nie dziwi zatem, że kolejne smartfony pojawiają się na nim bardzo często. Do tej pory królem był tajwański Asus, jednak ostatni ROG Phone nie zebrał aż tak dobrych opinii jak jego poprzednicy. To zachęciło konkurentów Asus do kontrataku. W grupie pościgowej jest również Nubia, która już w przyszłym tygodniu oficjalnie pokaże swój nowy smartfon. Będzie to Nubia Red Magic 6.

Poprzedni model Nubia Red Magic 5S zadebiutował w marcu 2020 i był pierwszym smartfonem z odświeżaniem 144 Hz. Teraz stojący na czele Nubii Ni Fei mówi, że nowe urządzenie jego firmy będzie miało jeszcze lepszy wynik w tym względzie. Przecieki z Chin precyzują, że chodzi o odświeżanie 165 Hz. To daleka droga od modelu Red Magic 3, który miał odświeżanie 90 Hz. W przypadku Red Magic 6 możemy się spodziewać również Snapdragona 888, akumulatora o pojemności 4500 mAh oraz ładowania 120 W, które pozwoli na naładowanie do 50% w 5 minut. Nie zabraknie również ulepszonego systemu chłodzenia.

Źródło tekstu: seekdevice.com