Nubia Red Magic 6 pojawia się w Geekbench

Nubia szykuje kolejny smartfon z najnowszym na rynku układem Qualcommu. Właśnie przeszedł on testy benchmarku Geekbench.

Obecnie na rynku jest tylko jeden smartfon ze Snapdragonem 888 - jest to Xiaomi Mi 11. Model zanotował już bardzo dobre wyniki sprzedażowe. Nic dziwnego - wielu klientów chce mieć najnowszy układ. Już niedługo dołączą do niego kolejne urządzenia, w tym dwa telefony marki Nubia. Niegdyś była ona własnością ZTE, teraz struktura właścicielska jest nieco bardziej skomplikowana - ZTE ma bowiem obecnie 49,9% udziałów w Nubii. Poprzednio przedstawiciele firmy oficjalnie zapewniali, że najnowszy układ Qualcommu będzie miał flagowiec z serii Z, teraz okazuje się, że Nubia pracuje nad kolejnym telefonem ze Snapdragonem 888.

Będzie to Nubia Red Magic 6. Telefon przeszedł już testy w Geekbench. Nie był to jednak ani najnowszy test 5.2.5, ani ostatni z poprzedniej generacji (4.4.0). Nadchodzący smartfon przeszedł test 5.1.0 Udało się w nim osiągnąć 1004 punkty w teście jednego rdzenia i 3306 punktów w teście wielu rdzeni. Na pewno możemy się spodziewać 8 GB RAM i systemu operacyjnego Android 11. Do premiery dojdzie w obecnym kwartale.

Źródło tekstu: slashleaks, wł