Nubia Red Magic 6 pojawi się 4 marca

Już niedługo na rynku pojawi się kolejny smartfon przeznaczony segmentowi gamingowemu. Będzie to Nubia Red Magic 6.

Smartfony dla graczy to bardzo specyficzny rynek. To urządzenia obłożone wysoką marżą, jednak jednocześnie jest to nisza tak niewielka, że najwięksi producenci na świecie nie są zbyt chętni, by do niej wejść. Najczęściej mamy zatem starcie Asusa, ZTE i Xiaomi. Zdecydowanie najlepiej na tym rynku radzi sobie ten pierwszy. Już niedługo pojawi się jednak kolejny smartfon chińskiej Nubii, która jest związana z ZTE. Stanie się to już czwartego marca. Tego samego dnia inna chińska marka pokaże swoje nowe smartfony. Wtedy bowiem Realme pokaże swój model GT 5G. Nubia planuje jednak swoją premierę na wieczór, kiedy Realme woli zrobić to w południe.

Producent dał radę zapobiec większości przecieków i teraz znana jest jedynie część specyfikacji modelu Nubia Red Magic 6. Na pewno możemy się spodziewać Snapdragona 888, 8 GB RAM i akumulatora o pojemności 4500 mAh. Wersja Pro będzie miała szybkie ładowanie 120 W, natomiast klasyczna wersja będzie mieć 66 W. Nie wiemy czym jeszcze obie będą się różnić, ale w ciemno można raczej obstawiać kwestię pamięci.

Zobacz: Nubia Red Magic 6 pojawia się w Geekbench

Zobacz: Lenovo i Nubia szykują telefony dla graczy ze Snapdragonem 888

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: gsmarena