Nubia RedMagic Watch w bazie FCC - poznaliśmy specyfikację smartwatcha

Firma Nubia już niedługo wprowadzi do sprzedaży swojego nowego smartwatcha. Nubia RedMagic Watch przeszedł właśnie certyfikację FCC, a za sprawą wpisów w bazie organizacji poznaliśmy jego design oraz pełną specyfikację.

Nubia RedMagic Watch będzie wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,39" i rozdzielczości 454x454. Podobnie jak większość konstrukcji tego typu, zegarek będzie dedykowany przede wszystkim sportowcom, w związku z czym na pokładzie nie mogło zabraknąć pulsometru, a także wodoszczelności na poziomie 5 ATM. Co jednak ciekawe, producent nie wyposażył nadchodzącego zegarka w sensor SpO2, który staje się powoli standardem dla tej kategorii urządzeń.

Zegarek Nubii ma wykorzystywać łączność Bluetooth 5.0 BLE i będzie kompatybilny z urządzeniami pracującymi pod kontrolą Androida 4.4 lub nowszego. Urządzenie będzie także posiadało wbudowany GPS z obsługą GLONASS i QZSS, natomiast wbudowany akumulator ma pojemność 420 mAh.

Z zewnątrz zegarek szczególnie się nie wyróżnia. Mamy okrągłą kopertę z wygrawerowaną podziałką minutową oraz dwa przyciski: zasilania i funkcyjny. Na zdjęciach widzimy także gumowy pasek, choć ten akurat według instrukcji będzie można bez problemu wymienić.

Ja na razie zegarek Nubia RedMagic Watch nie miał jeszcze swojej oficjalnej premiery i nie wiemy kiedy ona nastąpi. Certyfikacja FCC sugeruje, że nie będziemy musieli na to zbyt długo czekać. Bardziej interesującym pytaniem jest to czy zobaczymy go w Polsce, ponieważ jak dotąd marka Nubia byłą na naszym rynku praktycznie nieobecna. Raczej nic nie wskazuje na to, żeby miało się to w najbliższym czasie zmienić, jednak patrząc na coraz większą popularność chińskich marek w Europie, nie jest to wykluczone.

Źródło zdjęć: FCC

Źródło tekstu: FCC, GSMArena