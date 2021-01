Motorola zaprezentowała Moto G Play, Moto G Power i Moto G Stylus na 2021 rok

Motorola zaprezentowała trzy nowe smartfony ze średniej półki – czyli tej, gdzie Motorola czuje się najlepiej. W kolekcji znalazła się Moto G Power, tradycyjnie wyposażona w ponadprzeciętny akumulator, Moto G Play i Moto G Stylus, wyposażona w duży ekran i rysik.

Moto G Power (2021)

Moto G Power w wersji na 2021 rok ma wytrzymać bez ładowania 3 dni. Będzie to możliwe dzięki akumulatorowi 5000 mAh. Jest przy tym odporna na zachlapanie. Motorola nie podaje tu normy IPX, mówi jedynie o hydrofobowej konstrukcji. Gniazdo na słuchawki zostaje na swoim miejscu.

Jej ekran LCD ma przekątną 6,6 cala i rozdzielczość 720p. Wewnątrz znajdziemy Snapdragona 662, 3 lub 4 GB RAM-u i 32 lub 64 GB miejsca na dane z możliwością korzystania z karty pamięci. W pudełku znajdziemy ładowarkę 10 W, ale telefon można ładować też z mocą 15 W. Nie ma tu aparatu ultraszerokokątnego. Został główny z matrycą 48 MPix, 2 MPix i sensor głębi i 2 MPix aparat makro. Frontowy aparat ma matrycę 8 MPix i obiektyf f/2,0.

Moto G Play (2021)

Moto G Play (2021) jest tańsza i minimalnie mniejsza od tegorocznej Moto G Power, choć obie ważą ciut ponad 200 gramów. Moto G Play (2021) dostała ekran LCD o rozdzielczości 720p i przekątnej 6,5 cala, Snapdragona 460, skromne 3 GB RAM-u i 32 GB na dane. Jej akumulator również ma pojemność 5000 mAh. Gniazdo na kartę microSD i jack 3,5 mm również tu są.

Aparat główny ma matrycę 13 MPix, (f/2,0), a towarzyszy jej 2-megapikselowy sensor głębi. Z przodu znajduje się aparat 5 MPix.

Moto G Stylus (2021)

Moto G Stylus to największy model w historii serii Moto G. Telefon z rysikiem dostał ekran 1080p o przekątnej mierzącej aż 6,8 cala. Rysik dołączony do Moto G Stylus można schować w obudowie. Telefon ma zainstalowanego Androida 10 z niewielkimi modyfikacjami, mającymi dopasować go do obsługi rysikiem. Można między innymi zaznaczać i kopiować tekst, szkicować i robić szybkie notatki.

Specyfikacja wymienia SoC Snapdragon 678, 4 GB RAM-u, 128 GB pamięci Flash na dane i możliwość używania karty microSD. Akumulator ma pojemność 4000 mAh i można go ładować z mocą 10 W. Czytnik linii papilarnych znajduje się na włączniku, a na dolnej krawędzi zostało gniazdo jack 3,5 mm na słuchawki.

Główny aparat ma matrycę 48 MPix i obiektyw f/1,7, ponadto jest tu 8 MPix aparat ultraszerokokątny (118°), 2 MPix sensor głębi i 2 MPix aparat makro f/2,4. Aparat do selfie ma matrycę 16 MPix i f/2,2.

Na razie znamy jedynie amerykańskie ceny nowych smartfonów Motoroli. I tak nowa Moto G Power (2021) będzie kosztować 199 dolarów. Moto G Play (2021) została wyceniona na 169 dolarów. Moto G Stylus (2021) zaś kosztuje 299 dolarów.

Sprzedaż w USA zacznie się 13 stycznia. Jeszcze nie wiemy kiedy telefony trafią na Stary Kontynent. Martwi mnie fakt, że Motorola znów wprowadza na rynek modele bez NFC.

