Motorola z baterią 5000 mAh otrzymuje certyfikację

Smartfon Motoroli oznaczony jako XT2127-1/XT2127-2 pojawił się w FCC z powodu otrzymania potwierdzenia zgodności ze standardem TUV Rheinland. Zamieszczona wraz z dokumentami specyfikacja mówi nam, że zasila go bateria o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 19W, zaś jeśli chodzi o łączność - mamy tu 4G. Telefon ma mieć procesor Snapdragon 460 i dostępny będzie z 4 GB RAM i 64 GB miejsca na dane. Wyświetlacz pokazuje obraz w jakości HD+ (1,600 x 720 pikseli), a powyższy render pokazuje nam obiektyw aparatu przedniego w notchu. Zwracają natomiast uwagę informacje o tylnym aparacie.

Ma on mieć cztery obiektywy - główny, szerokokątny, czujnik głębi oraz makro. W tanich telefonach to rzecz rzadko spotykana. Pozostaje zagadką jego nazwa - może być to Motorola Capri, jak i Moto G10 Play, a także nowe członek z rodziny E. Jaka będzie ostateczna - dowiemy się tego prawdopodobnie w styczniu.

