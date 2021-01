Motorola z rysikiem: Moto G Stylus (2021) ma Snapdragona 678 i debiutuje w Geekbench

Coraz więcej wiemy na temat Moto G Stylus (2021), czyli nowej wersji telefonu Motoroli z rysikiem. Tegoroczny wariant tego modelu będzie napędzany przez nowy układ Snapdragon 678.

Motorola szykuje na bieżący rok trzy premiery znanych już modeli, ale w odświeżonych wariantach. Poza Moto G Power (2021) i Moto G Play (2021) będzie to Moto G Stylus (2021). Smartfon w poprzedniej wersji sprzedawany był w Stanach Zjednoczonych, natomiast do Europy wszedł jako Motorola Moto G Pro. Niewykluczone więc, że jego następca zaistnieje u nas jako Motorola Moto G Pro (2021).

Na razie jednak na temat nowej „motki z rysikiem” istnieją tylko szczątkowe informacje. Telefon pojawił się w benchmarku Geekbench, co ujawniło zastosowany w urządzeniu procesor – jest to Snapdragon 678 o bazowym taktowaniu 1,7 GHz i maksymalnym 2,21 GHz. Qualcomm bez większego rozgłosu ujawnił istnienie tej jednostki w grudniu, a jest to po prostu nieco podrasowana wersja Snapdragona 675.

Prace procesora wspiera 4 GB pamięci RAM, wewnętrzna ma mieć 128 GB. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 10. W testach Geekbench 5 zapewniło to w sumie wynik 542 dla jednego rdzenia i 1650 dla wielu rdzeni.

Ze wcześniejszych przecieków wynika, że Moto G Stylus (2021) ma wymiary 169,6 x 73,7 x 8,8 mm. Przedni panel wypełni spory ekran IPS o przekątnej 6,81 cala Full HD+ z okrągłym wycięciem w lewym górnym rogu, gdzie znalazł się aparat selfie 16 Mpix.

Z tyłu obudowy znajdziemy poczwórny aparat z główną matrycą 48 Mpix oraz sensorami 8 Mpix (obiektyw szerokokątny), 2 Mpix (czujnik głębi) i 5 Moix (aparat makro). Energię dostarczy akumulator 4000 mAh.

Największą zaletą telefonu ma być oczywiście dołączony rysik, pozwalający na pisanie na ekranie w sposób podobny, jak w smartfonach Galaxy Note.

