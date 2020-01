Motorola z rysikiem naprawdę istnieje. To Moto G Stylus

Wśród nowości firmy Motorola, których premier należy spodziewać się w najbliższym czasie, coraz częściej wymieniany był model z rysikiem. Teraz wiemy, że producent faktycznie ma taki smartfon w przygotowaniu.

Pierwsze doniesienia o Motoroli z rysikiem pojawiły się równolegle z informacjami o innej szykowanej przez producenta nowości - smartfonie Edge+. Niektórzy mylnie łączyli te modele, ale teraz już jest pewne, że to całkiem inne konstrukcje.

Motorola z rysikiem to po prostu… Moto G Stylus. Najnowsze przecieki na temat tego modelu ujawnił dobrze znany Evan Blass (@evleaks), który wcześniej jako pierwszy zamieścił na Twitterze render nowego smartfonu.

Z kolejnych poszukiwań, które prowadził portal XDA-Developers, wynika, że smartfon ma oznaczenie kodowe XT2043-4. Taki symbol pojawił się w kanadyjskiej instytucji certyfikacyjnej z datą 3 stycznia, później został dostrzeżony w podobnej bazie amerykańskiej komisji FCC. Na tym jednak nie koniec – z symbolem XT2043-4 powiązana jest nazwa kodowa „sofia+”, co wskazuje na podobieństwo do innego modelu - Moto G8 Power, którego nazwa kodowa brzmi „sofiar”. To z kolei pozwala wysnuć wniosek, że obydwa smartfony dzielą ze sobą specyfikację, czyli inaczej mówiąc - Moto G Stylus to Moto G8 Power z rysikiem.

Jeżeli te spekulacje się potwierdzą, Moto G Stylus będzie modelem średniej klasy z układem Snapdragon 665, 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Rysikiem można będzie pisać po ekranie o przekątnej 6,36 cala, rozdzielczości 2300×1080, z okrągłym otworem w lewym rogu, mieszczącym aparat selfie. Jeżeli sekcja aparatów również będzie identyczna, to Moto G Stylus pozwoli na robienie zdjęć za pomocą poczwórnego aparatu 16 Mpix, któremu towarzyszyć będą matryce 8 Mpix, 8 Mpix i 2 Mpix. Aparat do selfie będzie miał z kolei matrycę 25 Mpix. Baterię o pojemności 5000 mAh szybko zasilimy energią za pomocą ładowarki 18 W.

Domniemana w ten sposób specyfikacja Moto G Stylus nie musi oczywiście pod każdym względem odpowiadać rzeczywistości, ale wydaje się bardzo prawdopodobna. Premiery smartfonu należy oczekiwać na targach MWC w Barcelonie w lutym, wraz z innymi modelami Moto.

Źródło zdjęć: Evan Blass (@evleaks)

Źródło tekstu: Evan Blass (@evleaks), XDA-Developers, GizmoChina