Moto Z5 będzie mieć akumulator 5000 mAh

​ ​ Motorola już niedługo ogłosi trzy lub cztery nadchodzące telefony, ale to nie oznacza, że marka zamierza na tym poprzestać. Nadchodzi Motorola Z5, która będzie miała starczać na naprawdę długo.

Motorola niedawno zaprezentowała zginana Motorolę RAZR, która niedługo doczeka się wersji z nieco wyższej półki z łącznością 5G. Potem usłyszeliśmy o wprowadzeniu do Europy modelu One Hyper, który jak sama nazwa mówi - bierze udział w programie Android One. Ale to nie koniec. W lutym zadebiutuje Moto G8, Moto G8 Play, flagowiec Edge+ (Motorola długo była nieobecna w tym segmencie rynku) i możliwe, ze tajemniczy średniak z rysikiem.

Teraz natomiast dowiadujemy się, że certyfikację FCC przeszła kolejna Motorola. Tym razem jest to smartfon Motorola Z5. Niestety, jedyne co wiemy o specyfikacji modelu to pojemność akumulatora - 5000 mAh. Więcej amerykańska komisja nie zdradziła. Nie oznacza to jednak, że nie wiemy poza tym zupełnie nic. Możemy być pewni, że telefon nie zadebiutuje w lutym razem z innymi Motorolami, za to na pewno będzie obsługiwać Moto Mods.

Źródło tekstu: mallumail vs gsmarena, wł