Motorola: Nie przejmujcie się pobiętym ekranem RAZR. To normalne

Motorola RAZR to wyjątkowo estetyczna konstrukcja, zapewne obrzydliwie wysoka cena i kandydat na kolejną aferę z wadami ekranu. Motorola zapewnia jednak, że to całkowicie normalne, że… ekran ma górki i dołki.

Górki, fałdki i wybrzuszenia były największym problemem ekranów pierwszych egzemplarzy Samsunga Galaxy Fold. Komponenty wewnętrzne naciskały na wyświetlacz w sposób, który powodował odkształcenia, co zostało uznane za poważny defekt konstrukcji.

Pofałdowany ekran? To całkowicie normalne

Motorola spodziewa się podobnych problemów. Dlatego broni się, zanim zostanie zmieszana z błotem za niedopracowaną konstrukcję… za jakieś 7 tysięcy złotych (nie znamy jeszcze oficjalnej ceny, ale tanio nie będzie).

Do przewidzenia było, że elastyczny ekran może się odkształcać na powierzchni zginania. Trudno wyobrazić sobie składany smartfon, którego ekran na wysokości zawiasu nie dostanie w kość. Takie niedoskonałości jesteśmy w stanie Motoroli wybaczyć.

Jakich nie jesteśmy w stanie? Czy ma to w ogóle znaczenie? Motorola wskazuje nam, jak mamy dbać o RAZR i zaleca nie przejmować się wybrzuszeniami. Pytanie brzmi: chodzi o drobne wybrzuszenia w okolicy zawiasu, czy także te większe?

Całkowicie rozumiem i popieram zalecenie, by składać smartfon przed schowaniem do kieszeni czy torebki. W końcu po to jest składany, żeby go składać. Zalecenie, by nie używać osłon ekranu, także jest logiczne. Prawdopodobnie i tak nie będą potrzebne przy tej konstrukcji.

Zobacz: Motorola RAZR będzie miała wersję 5G

Zobacz: Motorola RAZR w Polsce od lutego. Znamy szczegóły, ale ceny nikt nie podał

Z dobrych wiadomości warto dodać, że Motorola RAZR jest odporna na zachlapanie. Jeśli spadnie na nią kilka kropel wody, wystarczy ją wytrzeć.

Mieliśmy w rękach Motorolę RAZR, ale testowane wtedy egzemplarze były nowe. Rzeczywiście na ekranach pojawiały się minimalne zniekształcenia, ale są widoczne tylko przy odpowiednim oświetleniu. Nie wiemy, czego spodziewać się po dłuższym użytkowaniu Motoroli RAZR.

Źródło zdjęć: Motorola, wł.

Źródło tekstu: Motorola