Nowa Motorola RAZR w Polsce od lutego. Znamy szczegóły, ale ceny nikt nie podał

Właśnie poznaliśmy szczegóły sprzedaży składanej Motoroli RAZR. Polskim partnerem Motoroli został Orange.

Motorola RAZR zasłynęła dzięki dwóm cechom – składanemu ekranowi i nawiązaniu do legendarnej konstrukcji sprzed niemal 20 lat. Pierwsza Motorola RAZR była telefonem cienkim i ostrym jak żyletka.

Specyfikacja nowej Motoroli RAZR

Motorola RAZR v3 z 2020 roku prezentuje się nie mniej atrakcyjnie. Pełna specyfikacja wymienia:

składany ekran POLED (Plastic OLED) 2142 × 876 px o proporcjach 21:9 i przekątnej 6,2 cala

frontowy ekran GOLED (Glass OLED) 800 × 600 4:3 o przekątnej 2,7 cala

SoC Quaicomm Snapdragon 710, 6 GB RAM-u i 128 GB na dane

główny aparat 16 MPix, f/1,7 i frontowy aparat 5 Mpix

akumulator 2510 mAh z szybkim ładowaniem 15 W, USB-C

czytnik linii papilarnych i głośnik na dole obudowy

Android 9

brak gniazda SIM – smartfon używa eSIM

Na uwagę zasługuje przede wszystkim obsługa eSIM i sprawdzony zawias, który zapewni smartfonowi niebanalną trwałość. Mechanizm został opracowany przez firmę Lenovo, która stosuje go między innymi w konwertowalnych komputerach z serii Yoga.

Zobacz: Motorola RAZR – cała prawda o telefonie

Warto wiedzieć, że nowy RAZR nie od razu miał się składać. W tej sprawie przeważyły badania gustów docelowych użytkowników. Wyniki mówiły jasno: ekranu w okolicy 6 cali jest w porządku, ale przenoszenie takiego telefonu to ogromne wyzwanie. Momentami to walka o zachowanie ekranu w nienaruszonym stanie. Szczególnie kobiety mają z tym problem – z jakiegoś powodu producenci odzieży oszczędzają na kieszeniach w damskich spodniach, z torebkami też bywa różnie (mam dwie, do której mój obecny smartfon nie wejdzie, RAZR rzeczywiście by się tu sprawdziła).

Nie możemy niestety liczyć na bezprzewodowe ładowanie. Nie ma też gniazda jack 3,5 mm i gniazda na dodatkową kartę pamięci. Specyfikacja też nie wywołuje zachwytu, ale to nie jest ważne – Motorola RAZR obroni się nietypową konstrukcją i stylem.

Skoro o stylu mowa. Na rynek wprowadzonych zostanie dokładnie tysiąc złotych Motorli RAZR v3. Przy projekcie Motorola współpracowała z włoskim domem mody Dolce & Gabbana.

Zobacz: Motorola RAZR od środka. Tak wyglądają mechanizmy składające ekran

Zobacz: Motorola RAZR przywróci Moto Mods

Ile kosztuje Motorola RAZR?

Cena smartfonu w Europie 1599 euro. W Polsce niestety będzie droższa, ale cena nie została jeszcze podana.

Partnerem Motoroli w Polsce jest Orange, co wynika z konieczności korzystania z eSIM. Nowiutką Motorolę RAZR będziemy mogli kupić w salonach pomarańczowego operatora także bez umowy już na początku lutego.

W USA nowa Motorola będzie dostępna w ofercie Verizon od 6 lutego. W Wielkiej Brytanii ruszyła przedsprzedaż w ofercie EE.

Mieliśmy już okazję sprawdzić, jak zachowuje się Motorola RAZR w dłoni i wszystko możesz zobaczyć na poniższym filmie.

Nagraliśmy też konferencję, podczas której ogłoszona została współpraca Motoroli i Orange przy dystrybucji Motoroli RAZR.

Źródło zdjęć: wł., Motorola

Źródło tekstu: wł.