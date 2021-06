Motorola moto g50 – ma 5G, Snapdragona i nie rujnuje budżetu

W sklepach pojawia się coraz więcej niedrogich telefonów 5G, a ostatnie tygodnie upłynęły pod znakiem kilku ciekawych premier. Wybór smartfonu, który daje dostęp do sieci nowej generacji, stał się o wiele łatwiejszy, ale z drugiej strony też… trudniejszy. Wprowadzone niedawno na nasz rynek przystępne cenowo telefony 5G są do siebie bardzo podobne – a na tym tle pozytywnie wyróżnia się Motorola moto g50. Telefon z 5G, ale inny niż wszystkie...

Seria moto g przez lata zyskała miano kultowej – i w tym określeniu nie ma przesady. Telefony moto g zawsze wyróżniały się wspólnymi cechami – przemyślaną, klasyczną konstrukcją, eleganckim wyglądem, czystym Androidem, pomysłowymi dodatkami Moto i przystępną cenę. I taki też jest model moto g50. To udane nawiązanie do popularnych modeli tej linii. Teraz w atrakcyjnej cenie 899 zł otrzymujemy telefon, który ma w sobie dawnego ducha moto g, ale zapewnia też dostęp do najnowocześniejszej sieci mobilnej 5G.

Motorola moto g50 to w tej chwili najtańszy na naszym rynku telefon 5G. Inni producenci też zaoferowali podobną cenę na start, ale tylko w przedsprzedaży, a później trzeba będzie wydać więcej. W przypadku moto g50 taka cena zostaje.

Nowa moto jest już dostępna w Polsce w kolorach stalowym Steel Grey i turkusowym Aqua Green. Telefon wszedł do ofert operatorów T-Mobile, Orange i Plus, można go też zamówić na stronie producenta motorola.com.



Klasyczny, spokojny design

Z wyglądu g50 przypomina inne moto g, więc fani serii na pewno ucieszą się, rozpakowując pudełko z nowym nabytkiem. Trzeba jednak mieć na uwadze jedno – to sprzęt dla tych, którzy nie boją się solidnych, dość dużych telefonów. moto g50 waży 192 g, urządzenie jest więc wyraźnie wyczuwalne w ręku i w kieszeni. Mimo tego smartfon bardzo dobre leży w dłoni, a wszystkie przyciski rozmieszczone są w sposób ergonomiczny. Kciuk idealnie tafia na klawisz zasilania z boku obudowy, a wskazujący – na czytnik linii papilarnych, ukryty pod charakterystycznym logo Moto - batwingiem. Sensor działa bardzo sprawnie, z dużą czułością, a odblokowanie ekranu zajmuje ułamek sekundy.

Na prawym bolku obudowy, ponad regulacją głośności, znajduje się jeszcze jeden klawisz – jest to przycisk Asystenta Google. Wystarczy dwa razy go szybko kliknąć, także przy zablokowanym ekranie, a po chwili uruchamia się niezawodna pomoc.

Motorola moto g50 w kolorze stalowym – taki wariant trafił do naszej redakcji – zrobiła na nas pozytywne wrażenie. Wygląda klasycznie, dystyngowanie, a z daleka smartfon prezentuje się niczym flagowiec. Dopiero bliższe oględziny pozwalają odkryć, że tylna część obudowy to nie szkło, jak można sądzić. Zastosowane tworzywo jest jednak wytrzymałe, nie rysuje się, a wykończenie z lekkim połyskiem skutecznie odpiera i maskuje odciski palców. Dodatkowo obudowa pokryta jest powłoką hydrofobową, co oznacza, że telefon jest mniej podatny na zamoczenie. W zestawie znajduje się też silikonowe etui – można je nosić, by zapewnić sobie dodatkową ochronę. Smartfon nie traci przy tym dobrego wyglądu.

Duży ekran 90 Hz

moto g50 docenią na pewno ci, którym lubią smartfony z dużym ekranem. Wyświetlacz Max Vision wykonany jest w technologii IPS, ma przekątną 6,5 cala i proporcje 20:9. Rozdzielczość jest nieco skromniejsza, bo tylko HD+, ale ma to też swoje plusy. Mniejsza liczba punktów ekranu oznacza mniejsze zużycie zasobów, a także niższy pobór energii. Szczegółowość obrazu pozostaje przy tym na niezłym poziomie i chociaż dobre oko dostrzeże poszczególne piksele, to jednak z czasem można się też przekonać do tego ekranu.

Jego kolorystyka też jest całkiem niezła, przy czym warto zmienić domyślną tapetę na jakąś żywszą – na przykład jedno z pięknych, animowanych teł, jakie dostarcza Motorola. Wtedy już po pulpicie widać żywe kolory, które cieszą oko. Kolorystykę można dodatkowo skorygować w ustawieniach, gdzie do wyboru są trzy tryby intensywności barw – naturalne, wzmocnione i żywe. Ten ostatni tryb, domyślny, wydaje się najlepszy.

Animacje systemowe, jak również w grach czy aplikacjach, zyskują dodatkowo dzięki odświeżaniu 90 Hz. To również spory atut moto g50 – telefony z wyświetlaczami o takiej częstotliwości wiążą się z o wiele większym wydatkiem. W ustawieniach ekranu można wybrać trzy tryby pracy – standardowe 60 Hz, zwiększone 90 Hz, a także automatyczne odświeżanie, gdzie o częstotliwości decyduje SI.

Motorola moto g50 ma Snapdragona!

Rynek przystępnych cenowo smartfonów 5G zdominowały modele z chipsetami MediaTeka, a najczęściej ostatnio – z Dimensity 700. Wielu użytkowników uważa to za wadę. Dlaczego? Nie chodzi już nawet o to, że MediaTek kojarzony jest z produktami niższej jakości, co akurat nie musi być już prawdą. Problemem jest to, że w smartfonach z układami MediaTeka trudniej jest o aktualizację oprogramowania, zwłaszcza do nowszych wersji Androida.

Zupełnie inaczej jest z firmą Qualcomm i jej układami Snapdragon. Możemy liczyć na niezłą wydajność i częste aktualizacje. W moto g50 otrzymujemy Snapdragona 480, czyli jeden z najnowszych procesorów z 5G. Jest to chipset wykonany w litografii 8 nm i składa się z ośmiu rdzeni: czterech Cortex-A76 o taktowaniu do 2 GHz i czterech Cortex-A55 z zegarem do 1,8 GHz. Za grafikę odpowiada GPU Adreno 619 stosowany w wyższym Snapdragonie 750G. W moto g50 otrzymujemy do tego 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci na dane. Nie zabrakło także rozszerzenia na kartę microSD 1 TB.

A jak moto g50 w praktyce prezentuje się pod względem wydajności? Na nią narzekać nie można. Wiadomo, że w telefonie średniej klasy trudno oczekiwać maksymalnych osiągów, ale smartfon działa sprawnie, nie zacina się i z dużą wygodą można przeglądać internet przez 5G, korzystać z aplikacji, a nawet pograć w gry 3D. To nas bardzo milo zaskoczyło – obawialiśmy się, że ten chipset będzie niewystarczający, a okazało się inaczej.

Niezawodne 5G i NFC

Zintegrowany ze Snapdragonem 480 modem X51 5G zapewnia łączność 5G w przyszłościowych pasmach milimetrowych (mmWave) oraz używanych obecnie w naszym kraju pasmach do 6 GHz. moto g50 pozwala łączyć się z 5G wszystkich polskich operatorów. Miałem okazję przetestować telefon w sieci Plus i wrażenia były jak najlepsze. Nawet w mieszkaniu, wewnątrz pomieszczenia bez problemu osiągam ponad 200 Mbps, natomiast na otwartym terenie smartfon wykręca średnio po 300-350 Mbps. To dobre wyniki, a moto g50 nie ma się czego wstydzić w porównaniu do trzy razy droższych modeli 5G.

Jakość połączeń głosowych jest bardzo dobra, a dodatkowo możemy skorzystać z VoLTE i VoWiFi. Również dwuzakresowe (2,4 GHz i 5 GHz) Wi-Fi ac zapewnia pełen komfort buszowania w sieci. Łączność z akcesoriami zapewnia Bluetooth 5.0, z komputerem USB C, słuchawki podepniemy przez wyjście audio jack 3,5 mm, w sklepie przyda się NFC z płatnościami Google Pay. Pod względem łączności i komunikacji niczego w moto g50 nie brakuje.

