Hammer Explorer Pro: mój prawie ulubiony pancernik

Bardzo wytrzymała obudowa, ergonomiczne kształty, w miarę sprawna konfiguracja sprzętowa, spora bateria 5000 mAh, a do tego unikatowe cechy: obsługa eSIM, czujnik jakości powietrza, wskaźnik laserowy oraz możliwość pracy z zewnętrznymi modułami. Explorer Pro to w tej chwili topowy model Hammera – czy fani marki będą z niego zadowoleni? Sprawdźmy to!

Hammer Explorer Pro obiecywany był przez producenta jeszcze w 2019 roku, gdy wyszedł podstawowy wariant Hammer Explorer. Ostatecznie premiera przeciągnęła się o rok. Nowy model wszedł do sprzedaży jesienią 2020, a producent wycenił go na 1999 zł. Od poprzednika telefon różni się lepszym ekranem, szybszym procesorem, większą pamięcią, aparatem o wyższej rozdzielczości, obsługą eSIM, a także nowszym Androidem.

Hammer Explorer Pro: dane techniczne

Wzmocniona obudowa spełniająca normy IP69K, IK07 i MIL-STD-810G

Wymiary 160 x 77,2 x 14,8 mm, waga 273 g

Ekran IPS o rozdzielczości 5,7 cala, Full HD+ (1080 x 2160), 423 ppi, proporcje 18:9, szkło Gorilla Glass 3

Układ MediaTek MTK6771T Helio P60 (8 rdzeni do 2 GHz), GPU ARM Mali G72 MP3

Pamięć RAM 6 GB (LPDDR4), pamięć wewnętrzna 128 GK + karta microSD 128 GB

Dual SIM + eSIM

LTE 800/850/900/1800/2100/2600, LTE kat. 7, 300 Mbps

Bluetooth 4.2, NFC

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 i 5 GHz

USB typu C

GPS, GLONASS

Aparat 48 Mpix (Samsung GM-1), przysłona f/1,8, nagrywanie wideo Full HD 30 kl.s/, przedni aparat 8 Mpix

Wskaźnik laserowy, czujnik jakości powietrza

Czytnik linii papilarnych

Akumulator 5000 mAh, ładowanie 15 W

System Android 10

Cena: 1999 zł

Zawartość zestawu

Za wygląd pudełka, w którym otrzymujemy smartfon, od razu należy się Hammerowi mocny plus. Nie, to nie jest pudełko – to blaszana skrzyneczka z efektownymi przetłoczeniami. Wewnątrz jest równie stylowo, a poza telefonem otrzymujemy ładowarkę 15 W oraz mój ulubiony dodatek, znany mi już z modelu Blade 3 – pleciony, solidny, pomarańczowo-czarny kabel USB C do ładowania i transferu danych z komputera.

