Motorola One Fusion Plus - fajny smartfon z dużym minusem

Wysuwany aparat, mocna bateria, wyświetlacz z funkcją HDR10 – czy to wystarczy, by Motorola One Fusion+ odniosła sukces na średniej półce? Sprawdzamy!

Motorola średniakami stoi. W zasadzie od czasu premiery legendarnej już Motoroli Moto G to właśnie niedrogie smartfony stanowiły rdzeń oferty producenta. Co to oznacza w praktyce? Że dziś wśród smartfonów z charakterystycznym „M” w logo znajdziemy szereg urządzeń o bardzo podobnej cenie i specyfikacji, a jednym z nich jest testowana przez nas Motorola One Fusion Plus.

Motorola One Fusion Plus kusi kilkoma cechami, które przy cenie niecałego 1000 zł mogą wydawać się naprawdę atrakcyjne. Mowa tu chociażby o wyświetlaczu bez notcha, wysuwanym aparacie do selfie czy akumulatorze o pojemności aż 5000 mAh. Tylko czy warto dać się skusić, skoro atrakcyjnych średniaków mam zatrzęsienie nie tylko na rynku, ale i w ofercie samej Motoroli? Właśnie to mamy zamiar sprawdzić!

Obudowa Szkło (przód)

Plastik (tył i boki) Ekran IPS FHD+ (1080 × 2340), 6,5 cala

zaokrąglone rogi, ramka dopasowana do koloru obudowy

jasność 480 nitów

HDR10 SoC Qualcomm Snapdragon 730 (2x 2,2 GHz + 6 x 1,80 GHz)

Qualcomm Adreno 618 Pamięć 6 GB RAM

128 GB na dane

miejsce na kartę microSD Akumulator 5000 mAh

szybkie ładowanie 18 W Łączność sanki na dwie karty nanoSIM

dwuzakresowe Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth 5.0, USB 2.0 OTG (USB-C), jack 3,5 mm

Co w zestawie?

W pudełku razem z Motorolą One Fusion+ znajdziemy bogaty, choć niewyróżniający się zestaw: dokumentację, kabel USB-C, silikonowe etui i ładowarkę o mocy 18 W.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne