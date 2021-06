Plus: darmowe 150 GB, taniej smartfony 5G, gadżety i bony w prezencie

Promocje i specjalne okazje operatorów sypią się jedna za drugą. Z kolejnymi akcjami ruszył także Plus, który wprowadza darmowy pakiet 150 GB na 3 okresy rozliczeniowe i obniża cenę wybranych smartfonów 5G. Ponadto przy zakupie poszczególnych modeli 5G Plus oferuje gadżety w prezencie za 1 zł oraz vouchery do sklepu Decathlon.

Dla nowych i przedłużających umowę klientów abonamentowych, którzy zdecydują się na abonament za minimum 49,99 zł, Plus przygotował darmowy pakiet 150 GB na trzy pełne okresy rozliczeniowe. Paczkę będzie można włączyć od 21 czerwca 2021 do 30 września 2021, wysyłając bezpłatnego SMS-a pod numer 80123 o treści: 150 GB.

W sumie więc, wybierając na przykłąd jeden z przecenionych modeli z 5G z najtańszym abonamentem z dostępem do 5G za 60 zł/mies., poza nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami, a także miesięcznym podwojonym pakietem 50 GB/mies. i dostępem do serwisu muzycznego TIDAL na 2 lata bez opłat, klient otrzymuje również bonusowy pakiet 150 GB na 3 pełne okresy rozliczeniowe.

Taniej Xiaomi Poco M3 Pro 5G 64 GB i Oppo A74 5G

Telefony Xiaomi Poco M3 Pro 5G 64 GB i Oppo A74 5G – dwa modele z 5G dostępne w Plusie na wyłączność – od teraz oferowane są na nowych warunkach.

Cena Xiaomi Poco M3 Pro 5G 64 GB została obniżona o ponad 200 zł, z 1009 zł na 799 zł (np. 1 zł na start i 36 rat po 22,16 zł miesięcznie). Do tego w ramach promocji otrzymuje się zegarek Xiaomi Mi Watch Lite w prezencie za 1 zł.

Plus obniżył także cenę Oppo A74 5G – z 1117 zł na 899 zł (np. za 1 zł na start i np. 36 rat po 24,94 zł miesięcznie). W prezencie klient otrzymuje słuchawki Oppo Enco W11 za 1 zł.

Więcej szczegółów na temat przecenionych smartfonów z dodatkowymi gadżetami na stronie: www.plus.pl/sprzety-bez-kosztow-abonamentu.

Wakacyjne promocje w Plusie

Od 21 czerwca klienci Plusa zapłacą także mniej za inne modele smartfonów z obsługą 5G.

Xiaomi Mi 10T Lite 5G 128 GB został przeceniony o ponad 100 zł z 1513 zł na 1399 zł. Obecna cena to 1 zł na start i np. 36 rat po 38,83 zł miesięcznie.

128 GB został przeceniony o ponad 100 zł z 1513 zł na 1399 zł. Obecna cena to 1 zł na start i np. 36 rat po 38,83 zł miesięcznie. Cena Samsunga Galaxy S21 5G 128 GB spadła o prawie 290 zł, z 3899 zł do 3611 zł. Obecnie klient zapłaci za ten model 299 zł na start i np. 36 rat po 92 zł miesięcznie. Obniżka obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym.

128 GB spadła o prawie 290 zł, z 3899 zł do 3611 zł. Obecnie klient zapłaci za ten model 299 zł na start i np. 36 rat po 92 zł miesięcznie. Obniżka obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym. Samsunga Galaxy A52 5G 128 GB można nabyć teraz za ponad 200 zł mniej, czyli za 1693 zł, wcześniej 1909 zł. Aktualnie kosztuje 1 zł na start i np. 36 rat po 47 zł miesięcznie. Obniżka obowiązuje tylko w sklepie internetowym.

128 GB można nabyć teraz za ponad 200 zł mniej, czyli za 1693 zł, wcześniej 1909 zł. Aktualnie kosztuje 1 zł na start i np. 36 rat po 47 zł miesięcznie. Obniżka obowiązuje tylko w sklepie internetowym. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256 GB kosztuje obecnie ponad 300 zł mniej, czyli 5683 zł, przed obniżką 6007 zł. Obecna cena to 499 zł na start i np. 36 rat po 144 zł miesięcznie. Obniżka obejmuje wyłącznie zakup poprzez sklep internetowy operatora.

256 GB kosztuje obecnie ponad 300 zł mniej, czyli 5683 zł, przed obniżką 6007 zł. Obecna cena to 499 zł na start i np. 36 rat po 144 zł miesięcznie. Obniżka obejmuje wyłącznie zakup poprzez sklep internetowy operatora. Ponadto od początku czerwca w obniżonej cenie można kupić także Realme 8 5G 64 GB oraz Samsunga Galaxy A32 5G .

64 GB oraz . Realme 8 5G 64 GB został przeceniony o 100 zł, z 999 na 899 zł. Obecnie dostępny jest w Plusie za 1 zł na start np. w 36 ratach po 24,94 zł miesięcznie. Do tego klienci mogą otrzymać w prezencie band za 1 zł.

64 GB został przeceniony o 100 zł, z 999 na 899 zł. Obecnie dostępny jest w Plusie za 1 zł na start np. w 36 ratach po 24,94 zł miesięcznie. Do tego klienci mogą otrzymać w prezencie band za 1 zł. Za Samsunga Galaxy A32 5G klienci zapłacą ponad 150 zł mniej, czyli 849 zł, zamiast 1009 zł. Aktualna cena to 1 zł na start i np. 36 rat po 23,55 zł miesięcznie.

Jeszcze więcej promocji ze smartfonami 5G.

Kupując Xiaomi Poco M3 Pro 5G 64 GB lub Xiaomi Mi 11 Lite 5G w sklepie internetowym Plusa w terminie od 21 czerwca do 12 lipca, otrzymuje się w prezencie kod do odbioru głośnika Xiaomi za 1 zł oraz voucher do sklepu sportowego Decathlon o wartości 100 zł.

Przy zakupie Oppo A74 5G lub OPPO Reno5 Z 5G w sklepie internetowym operatora w dniach od 21 czerwca do 12 lipca klient może odebrać w prezencie voucher do sklepu sportowego Decathlon o wartości 200 zł.

Promocje z gadżetami w prezencie przy zakupie smartfonów Oppo A74 5G i Xiaomi Poco M3 Pro 5G 64 GB nie łączą się.

Instrukcja odebrania kodów i voucherów dostępna pod adresem: www.plus.pl/super-abonament.

