T-Mobile: 100 GB w wakacyjnym prezencie w ofercie na kartę

Z myślą o nadchodzącym lecie T-Mobile przygotował kolejną niespodziankę dla swoich klientów. Tym razem propozycja dotyczy oferty GO! na kartę. Magentowa sieć daje 100 GB w prezencie. Na wykorzystanie paczki są dwa miesiące, można więc niespiesznie korzystać z pakietu przez całe wakacje.

T-Mobile przygotował dla klientów taryfy GO! na kartę wyjątkową promocję. Od 17 czerwca br. klienci tej taryfy w T-Mobile na kartę będą mogli skorzystać z bonusu w postaci 100 darmowych gigabajtów do wykorzystania przez 60 dni.

Jak złapać wakacyjny pakiet 100 GB T-Mobile?

Aby skorzystać z promocji, wystarczy doładować konto jednorazowo kwotą 30 zł lub więcej poprzez aplikację „Mój T-Mobile”. Nowi użytkownicy mogą wykonać doładowanie w aplikacji „Mój T-Mobile” lub w innym dowolnym kanale, w ciągu 30 dni od aktywacji startera.

Po zasileniu numeru dodatkowa paczka 100 gigabajtów włączy się automatycznie, a użytkownik otrzyma potwierdzenie w postaci wiadomości SMS.

Z akcji promocyjnej użytkownik może skorzystać jeden raz. Promocja obowiązuje do 15 września 2021 r.

Operator zachęta też, by użytkownicy T-Mobile na kartę, korzystający z jednej z poprzednich taryf, zmienili ją na taryfę GO! To pozwoli im cieszyć się zaletami obecnej promocji w aplikacji Mój T-Mobile.

Promocję 100 GB na lato promować będzie kampania reklamowa, którą od 29 czerwca będzie można zobaczyć w telewizji, a już od 25 czerwca w komunikacji online, social mediach oraz na nośnikach w punktach sprzedaży.

Więcej informacji znajduje na stronie https://www.t-mobile.pl/c/oferta-specjalna/100GB. Tam też powinien znaleźć się szczegółowy regulamin (w tej chwili jeszcze niedostępny).

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile