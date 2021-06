T-Mobile rusza z przedsprzedażą Realme GT. To jedyna sieć z tym telefonem

Wczoraj miała miejsce premiera jednego z najciekawszych telefonów 5G w ostatnich miesiącach: Realme GT. Wkrótce rusza jego sprzedaż na wolnym rynku, a już teraz można zamówić ten telefon w przedsprzedaży, także w sieci T-Mobile. Do końca czerwca 2021 r. T-Mobile będzie jedynym operatorem, u którego będzie dostępny Realme GT 5G.

Realme GT 5G to pierwszy telefon Realme w ofercie T-Mobile. W sprzedaży pozaoperatorskiej model ten dostępny będzie w największych sieciach z elektroniką od 22 czerwca, ale można go zamawiać już teraz. Z przedsprzedażą ruszył także T-Mobile. I tak jak na rynku pozaoperatorskim, również w magentowej sieci klienci, którzy zdecydują się na zakup Realme GT 5G przed 22 czerwca, otrzymają w prezencie bezprzewodowe słuchawki Realme Buds Air Pro. Do końca czerwca 2021 r. T-Mobile będzie jedyną siecią komórkową, w której będzie dostępny Realme GT 5G.

Realme GT 5G – najważniejsze cechy

Realme GT 5G to jeden z tańszych flagowców z 5G i topowym układem Snapdragon 888. Chipset wspierany jest przez nawet 12 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5, na pliki otrzymujemy 256 GB pamięci UFS 3.1. Za kulturę pracy odpowiada autorski system chłodzenia Stainless Steel Vapour Cooling, który według zapewnień producenta gwarantuje efektywność nawet o 50% wyższą niż rozwiązania oparte na miedzi. Nowy tryb GT pozwala korzystać z maksymalnej prędkości procesora oraz szybkiego uruchamiania gier. Podczas rozgrywki atutem okażą się także głośniki Dual Stereo z Dolby Atmos.

Ekran Super AMOLED o przekątnej 6,43 cala kusi wysoką częstotliwością odświeżania 120 Hz. Realme GT 5G wyposażony jest w potrójny aparat 64 MPix, a wspomaga go aparat ultraszerokokątny 8 Mpix, a także aparat makro 2 Mpix.

Energię dostarcza akumulator o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem 65 W. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 11 z interfejsem Realme UI.

Realme GT 5G – raty w T-Mobile

Klientom, którzy zdecydują się na zakup Realme GT 5G do 22 czerwca, operator dołoży w prezencie bezprzewodowe słuchawki dokanałowe Realme Buds Air Pro. Urządzenie to cechuje się systemem redukcji szumów wspieranym przez algorytm redukcji ENC, ma także pojemną baterią 486 mAh, zapewniającą działanie do 25 godzin.

Smartfon Realme GT 5G w kolorze żółtym dostępny jest w ofercie T-Mobile dla klientów indywidualnych za 2499 zł w systemie ratalnym na 24 miesiące. Sposób ich rozłożenia przedstawia tabelka:

Telefon dostępny bez umowy, ale także wraz z abonamentem, w planach T-Mobile XS, S, M i L. Tu do wyboru klient ma różne warianty płatności za urządzenie; 60, 70, 80 lub 90 zł miesięcznej raty. Przykładowo, wybierając ofertę T-Mobile M za 55 zł miesięcznie (umowa na 24 miesiące) i ratę za sprzęt 90 zł, klient zapłaci na start 239 zł, a miesięcznie – 145 zł. W ostatecznym rozrachunku pełna kwota za urządzenie zostanie obniżona o 100 zł do 2399 zł.

Źródło zdjęć: T-Mobile, Realme

Źródło tekstu: T-Mobile