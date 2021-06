Realme GT dotarł do Polski. Cena jest niska, a w przedsprzedaży dostaniemy prezent

15 czerwca odbyła się globalna premiera smartfonu Realme GT. Urządzenie będzie też dostępne w Polsce, a zamawiając je w startującej właśnie przedsprzedaży otrzymamy prezent. Debiutują również inne urządzenie Realme – zegarki i robot sprzątający.

Realme GT to tegoroczny flagowiec tej marki, który w końcu doczekał się globalnej premiery. Urządzenie łączy w sobie świetny wygląd, niską cenę oraz topowe wyposażenie. Wewnątrz obudowy pracuje chipset Snapdragon 888, wspierany przez nawet 12 GB RAM-u (LPDDR 3200 MHz) i 256 GB pamięci masowej (UFS 3.1). Jest tu też autorski system chłodzenia Stainless Steel Vapour Cooling, który skutecznie odprowadza ciepło i ma efektywność nawet o 50% wyższą niż rozwiązania oparte na miedzi. Dzięki temu smartfon może w pełni wykorzystać moc obliczeniową flagowego układu firmy Qualcomm, co docenią szczególnie entuzjaści gier mobilnych.

Inspirację kulturą GT widać w czarno-żółtym wariancie kolorystycznym Racing Yellow, wykończonym ekskluzywną, żółtą skórą wegańską Pinatex. Została ona stworzona na bazie włókien roślinnych pozyskanych z liści ananasa. Edycja ta wykorzystuje nowatorską technologię łączenia skóry z tworzywami sztucznymi, aby osiągnąć charakterystyczny układ wyraźnego kontrastu kolorów. Prezentuje się luksusowo, ale ma też walory czysto użytkowe. Plecki ze skóry Pinatex nie zbierają odcisków palców, zapewniają komfortowy chwyt i dobrze chronią smartfon przed porysowaniem. Realme GT w Polsce dostępny będzie również w klasycznym, niebieskim wariancie Speed Blue z motywem strzały, w którym tył urządzenia chroniony jest twardym szkłem 3D.

Flagowiec marki Realme ma 6,4-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości FullHD+, zintegrowany z optycznym czytnikiem linii papilarnych oraz obiektywem przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix. Główny aparat, znajdujący się z tyłu, oferuje rozdzielczość 64 Mpix i towarzyszą mu dwie dodatkowe jednostki, ultraszerokokątna 8 Mpix i aparat makro 2 Mpix. W zestawie otrzymamy też wszystkie nowoczesne sposoby łączności, na czele z 5G, a także głośniki Dolby Atmos Dual Stereo. Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 4500 mAh (szybkie ładowanie 65 W) i pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem Realme UI.

Dostępność i cena

Realme GT w kolorze Racing Yellow i z pamięcią w konfiguracji 12/256 GB trafi do sprzedaży w Polsce 22 czerwca 2021 roku w cenie 2499 złotych. W ramach przedsprzedażowej promocji klienci, którzy zamówią smartfon między 15 a 21 czerwca, otrzymają słuchawki Realme Buds Air Pro (kolor biały) o wartości 349 złotych. Smartfon w tej wersji można będzie zakupić w sieciach RTV Euro AGD, Media Expert, x-kom, Komputronik i Neonet oraz w sklepach partnerskich realmeshop.pl i sklep-realme.pl. Smartfon pojawi się również w ofercie operatora T-Mobile.

Wariancie Speed Blue z pamięcią 8/128 GB trafi do sprzedaży również 22 czerwca i będzie dostępny w Polsce wyłącznie w ofercie Allegro. Jego cena została ustalona na poziomie 2299 złotych, jednak w dniu startu sprzedaży planowana jest bardzo atrakcyjna promocja.

Zegarkowe nowości oraz pierwszy robot sprzątający Realme

Razem z nowym flagowcem, portfolio produktów marki Realme poszerzyło się o inteligentne zegarki Watch 2 i Watch 2 Pro oraz pierwszy produkt Smart Care z linii TechLife, Realme TechLife Robot Vacuum. Urządzenia dostępne będą także w Polsce.

Realme Watch 2 to następca ubiegłorocznego bestselleru marki, modelu Realme Watch. Zegarek wyposażony został w wyświetlacz LCD IPS o przekątnej 1,4” oraz baterię 315 mAh. Urządzenie oferuje aż 90 trybów sportowych, a więc znacznie więcej niż pierwsza generacja. Smartwatch ma certyfikat IP68, monitoruje sen, puls i poziom tlenu we krwi. Czas pracy na jednym ładowaniu sięga 12 dni. Zegarek został wyceniony został na 249 złotych.

Wraz z modelem podstawowym na rynku debiutuje również Realme Watch 2 Pro, a więc wariant z ekranem o przekątnej 1,75”, który wyposażony został w moduł GPS i jeszcze większą baterię 390 mAh. Zapewnia to do 14 dni pracy na jednym ładowaniu. Zegarek także ma na pokładzie 90 trybów sportowych oraz oferuje identyczny certyfikat wodoszczelności oraz odporności na kurz (IP68). Podobnie jak model podstawowy, może mierzyć jakość snu, puls oraz wskaźnik natlenienia krwi. W Polsce kupimy go za 299 złotych.

Realme TechLife Robot Vacuum to z kolei zaawansowany odkurzacz automatyczny z funkcją mopowania, który tworzy i zapamiętuję mapę przestrzeni domowej oraz umożliwia bardzo dokładną personalizację sprzątania. Kluczem do skuteczności robota sprzątającego Realme jest zaawansowany mechanizm nawigacji laserowej (LiDAR). Łącznie odkurzacz ma 38 zintegrowanych czujników, które pomagają mu w poruszaniu się po domu lub mieszkaniu.

Robot Vacuum uzbrojony jest w wydajny mechanizm ssania o mocy 3000 Pa, z zasobnikiem na nieczystości o pojemności 600 ml oraz zbiornikiem na wodę (300 ml). Dzięki baterii 5200 mAh może w jednym cyklu posprzątać średniej wielkości mieszkanie, oferując relatywnie ciche odkurzanie – tylko 55 dBa (Quiet Mode). Urządzenie jest też w pełni kompatybilne z Asystentem Google oraz Alexą.

Robot sprzątający Realme to także pierwsze urządzenie, które trafia na rynek w ramach platformy TechLife. W Polsce będzie kosztował 1299 złotych.

Nowa strategia dla AiOT

Marka Realme zdecydowała się również na wdrożenie nowej strategii 1+5+T dla segmentu AiOT, której integralnym elementem będzie platforma TechLife. Skrót ten można rozszyfrować jako: 1 smartfon (centrum systemu AIoT), 5 kategorii produktów (TWS, wearables, TV, inteligentne głośniki oraz laptopy) oraz T jak TechLife. Sercem systemu będzie aplikacja Realme Link.

AiOT to ważny element naszej długoterminowej wizji rozwoju Realme, ponieważ jest to klucz do transformacji życia naszych młodych klientów, tego jak będą żyć i pracować w przyszłości. Wprowadzając strategię 1+5+T jeszcze bardziej wkraczamy w przestrzeń AiOT, tworząc prawdziwie kompleksowy ekosystem, bardziej dostosowany do potrzeb naszych konsumentów. Stąd zamierzamy wdrażać nowe technologie i poszerzać ofertę produktów AiOT, współpracując z partnerami o podobnych aspiracjach. Chcemy w ramach naszej platformy TechLife pokazać światu jeszcze więcej ekscytujących, nowych produktów.

– powiedział Sky Li, CEO Realme

