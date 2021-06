Realme ma już gotowego laptopa, więc szykuje tablet

Realme już niedługo wyda nie tylko swojego pierwszego laptopa, ale także tablet. Najpierw jednak trwa wielkie wybieranie nazwy.

Realme to najmłodsze dziecko BBK Electronics. Jest to też marka o wiele aktywniejsza niż jej bracia z Oppo, Vivo i OnePlusa. Żaden z tamtych producentów nie rozwijał się w takim tempie. Realme bardzo szybko nie tylko wkracza do kolejnych państw, ale także wkracza na całkowicie nowe rynki. W ofercie znajdziemy nawet inteligentne żarówki. W tym zestawie brakowało jednak czegoś tak oczywistego jak laptop. Ostatnio informowaliśmy, że Realme wprowadzi go w tym roku i będzie nosił on bajecznie prostą nazwę Realme Laptop.

Teraz Chińczycy oficjalnie potwierdzili, że urządzenia są już gotowe. To jednak nie jest koniec. Realme zamierza pokazać również tablety. Tutaj jednak prace nie są tak zaawansowane - dopiero trwa wybieranie nazwy. Między czym jest wybór? Okazuje się, że tutaj też Realme nie chce wydziwiać. Chińska marka zastanawia się bowiem między Realme Tab i Realme Pad. Pojedynek jest bardzo wyrównany, to trzeba przyznać. Niestety, nie wiemy jeszcze, jaka miałaby być specyfikacja techniczna tego urządzenia.

Which one is your pick?✍️ — Francis FutureX (@FrancisRealme) June 9, 2021

