Realme C25s oficjalnie debiutuje

Zgodnie z przewidywaniami dzisiaj zadebiutował kolejny budżetowiec chińskiego Realme. Tym razem jest to model Realme C25s.

Realme prezentuje nowe telefony w oszałamiającym tempie. Kolejne budżetowce widzimy nawet co dwa miesiące. Teraz swojej nowej wersji doczekał się model Realme C25. Nowa wersja nosi miano Realme C25s i w pierwszej kolejności pojawiła się w Indiach. Nie ma w tym nic dziwnego - najtańsze modele chińskich firm często debiutują właśnie w mniej Indiach. Tak było choćby z Oppo A15, który zadebiutował w Indiach, a potem trafił do Europy. Model Realme C25s ma układ MediaTek Helio G85, co jest dużą poprawą w stosunku do klasycznej wersji, która miała MediaTeka Helio G70.

Urządzenie ma też wyświetlacz LCD o przekątnej 6,5 cala oraz akumulator o pojemności 6000 mAh. Pod względem pamięci do sprzedaży wejdą dwie wersje. Jedna z nich będzie miała 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej, a druga 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Telefon ma zarówno miejsce na kartę pamięci (do 256 GB), jak i na dwie karty SIM. Aparat główny ma sensory 13 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix, a przedni pojedynczy sensor 8 Mpix. Urządzenie do sprzedaży wejdzie już jutro. W zależności od wariantu, za smartfon trzeba zapłacić 9999 indyjskich rupii (około 502 złote) lub 10999 rupii (około 553 złote).

Źródło zdjęć: realme

Źródło tekstu: realme, wł