Realme GT 5G - poznajemy cenę w Europie

Realme GT 5G zadebiutuje w Polsce jeszcze w tym miesiącu. Niestety, europejska cena modelu będzie wyższa niż wcześniej myśleliśmy.

Jeszcze w tym miesiącu zobaczymy nowy model marki Realme dostępny w Polsce. Będzie to urządzenie Realme GT 5G. Urządzenie już wcześniej zadebiutowało w Chinach, gdzie do wyboru są trzy wersje kolorystyczne, a także trzy konfiguracje pamięci: 8/128 GB, 8/256 GB i 12/256 GB. Ich ceny w Państwie Środka wynoszą odpowiednio: 2699 juanów (1550 zł), 2999 juanów (1722 zł) i 3099 juanów (1779 zł). Niestety, w Europie będzie wyraźnie drożej. Na Starym Kontynencie cena za wariant z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej wyniesie 550 euro. Na stronie europejskiego sklepu chińskiej marki przez chwilę znajdowała się też adnotacja, że urządzenie będzie można kupić jedynie z wysyłką do Belgii, Luksemburga, Holandii, Niemiec oraz Portugalii.

Sama podstrona jednak szybko zniknęła. W lipcu Realme ma z kolei pokazać kolejnego flagowca, tym razem ma on jednak szczególnie skupiać się na aparacie. Niestety, nie wiemy kiedy dokładnie pojawi się model GT 5G i przede wszystkim - kiedy trafi do sprzedaży. Realme to nie jest jednak Sony, który potrafi zaprezentować smartfony i wprowadzić je do sprzedaży prawie pół roku później.

Źródło tekstu: the verge, wł