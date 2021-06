Realme GT 5G zadebiutuje w Polsce jeszcze w tym miesiącu

Realme GT 5G został zaprezentowany w Chinach w marcu tego roku, a w czerwcu to urządzenie ma trafić do Polski. Producent podczas debaty Globalizacja 5G: Dostępność dla wszystkich zapowiedział, że w najbliższych latach wprowadzi na rynek smartfon 5G w cenie około 100 dolarów, co może przyspieszyć powszechny dostęp do sieci komórkowych piątej generacji.

Flagowy smartfon marki Realme, model GT 5G, w końcu trafi do Polski. Napędzane Snapdragonem 888 i wyposażone w zestaw czterech aparatów fotograficznych (jeden z przodu) urządzenie jest już dostępne w Chinach, gdzie do wyboru są trzy wersje kolorystyczne, a także trzy konfiguracje pamięci: 8/128 GB, 8/256 GB i 12/256 GB. Ich ceny w Państwie Środka wynoszą odpowiednio: 2699 juanów (1550 zł), 2999 juanów (1722 zł) i 3099 juanów (1779 zł). Realme GT 5G wyróżnia się zatem spośród wielu innych topowych urządzeń tym, ze jest względnie tani. Pozostaje nam poczekać na polskie ceny, by się przekonać, czy u nas też tak będzie.

Zobacz: Realme GT 5G – rajdowy flagowiec z silnikiem SD888

Zobacz: AnTuTu wycofuje Realme GT z rankingu i oskarża producenta o oszustwo

Realme GT 5G to nie jedyny flagowiec marki, przygotowany na 2021 rok. Jest jeszcze Realme GT Neo z układem MediaTek Dimensity 1200, który zostanie globalnie zaprezentowany w lipcu tego roku.

5G dla wszystkich

3 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Realme, GSMA, Counterpoint Research i Qualcomm, pod hasłem “Globalizacja 5G: Dostępność dla wszystkich”. Uczestnicy wymienili się swoimi spostrzeżeniami między innymi na temat technicznych aspektów rozwoju sieci 5G na świecie i sposobów jej popularyzacji także wśród młodych użytkowników.

Przedstawiciel Ralme potwierdził ambicje marki do zostania wiodącym ambasadorem popularyzacji sieci 5G w branży. W 2020 roku Realme wprowadziło 14 smartfonów obsługujących standard 5G na 21 rynkach, co stanowiło ok. 40% wszystkich urządzeń producenta. Do 2022 roku firma planuje zwiększyć udział smartfonów 5G wśród wszystkich swoich urządzeń do 70% i rozszerzyć obecność marki na 50 krajów. Realme zapowiedziało także, że w najbliższych latach wprowadzi na rynek smartfon 5G w cenie około 100 dolarów (367 zł), co ma przyśpieszyć powszechny dostęp do szybkiej sieci piątej generacji.

Zaczynając od naszego pierwszego smartfonu 5G, a więc Realme X50 5G, ciągle badamy nowe możliwości i innowacje, które pozwolą nam dostarczać użytkownikom coraz smuklejsze i imponujące zarówno designem, jak i wydajnością modele 5G. Wierzymy, że popularyzacja najszybszego standardu sieci to kluczowa misja Realme i będziemy ciężko pracować, aby odpowiadać na potrzeby naszych klientów i ułatwiać im dostęp do innowacji, a także wspierać budowę ekosystemu 5G wspólnie z partnerami biznesowymi.

– powiedział podczas szczytu 5G Madhav Sheth, wiceprezes Realme oraz CEO na region Europy i Indii



Marka Realme dedykowana jest głównie młodym odbiorcom, dla których łatwy dostęp do szybkiej sieci jest szczególnie istotny. Z myślą o nich producent planuje jeszcze w 2021 uruchomienie ponad dziesięciu punktów “5G pop-up stores” na całym świecie. Będą to nowoczesne przestrzenie, w których użytkownicy będą mogli cieszyć się multimedialnymi doświadczeniami opartymi na 5G, jak wybrane gry czy rozrywka AR. Jednocześnie, Realme planuje także utworzenie do końca tego roku siedmiu centrów badawczo-rozwojowych, zlokalizowanych na całym świecie i poświęconych innowacjom produktowym oraz technologii 5G. Już teraz 90% zasobów badawczo-rozwojowych marki skupia się na tej tematyce, a w ciągu dwóch najbliższych lat, Realme zainwestuje kolejne 300 milionów dolarów w rozwój i popularyzację 5G w skali globalnej.

Zobacz: Realme X7 Max 5G to nowy telefon z układem MediaTek Dimensity 1200

Zobacz: Realme 8 5G zaniża ceny - nie przepłacaj za 5G | szybki test

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Realme