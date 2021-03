AnTuTu wycofuje Realme GT z rankingu i oskarża producenta o oszustwo

Wydawałoby się, że praktyki manipulowania przez producentów wynikami benchmarków zostały już skutecznie napiętnowane, ale najwyraźniej wciąż stanowią dla nich pokusę. AnTuTu wyrzuca ze swojego rankingu Realme GT, zarzucając producentowi cheatowanie.

Realme GT to najnowszy flagowiec chińskiej marki. Jego sercem jest układ Snapdragon 888, którego pracę usprawnia specjalny system chłodzenia oraz do 12 GB pamięci RAM. Firma pochwaliła się niedawno bardzo dobrymi wynikami w AnTuTu – Realme GT miał wykręcić aż 750-770 tys. punków, co sytuuje go wśród najwydajniejszych smartfonów świata.

Twórcy benchmarku AnTuTu zakwestionowali jednak ten wynik. Wewnętrzna analiza uzyskanego rezultatu miała doprowadzić do odkrycia, że nie odzwierciedla on rzeczywistej mocy telefonu, ale jest efektem manipulacji ze strony producenta. W związku z tym zapowiedziano usunięcie tego modelu z rankingu. Realme GT zniknie z AnTuTu na trzy miesiące, po tym czasie będzie mógł wrócić, pod warunkiem, że producent zaprzestanie prób manipulowania wynikami. Jeżeli jednak tego nie zrobi, Realme GT całkowicie pożegna się z rankingiem AnTuTu.

Zdaniem AnTuTu rzeczywisty wynik Realme GT to 688 602 punktów, a wyższy rezultat osiągnięty został m.in. temu, że podczas testów sprzęt był odłączony od internetu. Producent broni się jednak, że ten słabszy wynik to rezultat osiągnięty na prototypowych wersjach telefonu, a rezultat ponad 750 tys. wykręcane są już na urządzeniach w dopracowanych wariantach rynkowych.

Źródło tekstu: Gizmochina