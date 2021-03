Seria Realme 8 pojawi się 24 marca

Ostatnio pojawiało się coraz więcej przecieków na temat serii Realme 8. Nie bez przyczyny - nowe smartfony zadebiutują już 24 marca.

Realme prezentuje nowe smartfony w niesamowitym wręcz tempie. Ostatnio ciągle informujemy o nowych telefonach z budżetowej serii C. Ledwo co pojawił się model C20, później C21, a już piszemy o C25. Przy okazji widzieliśmy też flagowca. Już niedługo pojawią się też kolejne smartfony chińskiego producenta. Będzie to Realme 8 oraz Realme 8 Pro. Firma nie powiedziała o tym co prawda wprost, jednak zaznaczyła, że 24 marca zobaczymy telefon z sensorem 108 Mpix.

Dokładnie taki będzie mieć Realme 8 Pro. Jednocześnie pojawi się też zwykły Realme 8, który będzie miał główny sensor 64 Mpix. W przypadku tego telefonu możemy się też spodziewać wyświetlacza o przekątnej 6,4 cala oraz układu MediaTek Helio G95. Trzeba przypomnieć, że to ten sam układ, który pojawił się w modelu Realme 7. Nowe urządzenie będzie mieć też akumulator o pojemności 5000 mAh i będzie obsługiwać ładowanie 30 W. Smartfon na pewno szybko pojawi się w Europie. Premierę zapowiedział bowiem dyrektor Realme na region europejski.

Źródło tekstu: realme, wł