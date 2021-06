Realme szykuje mocnego średniaka

To już tradycja - w każdym tygodniu musi być nowy smartfon Realme lub też Xiaomi. Tym razem weekend żegnamy z urządzeniem Realme.

Realme to marka bardzo podobna do popularnego w naszym kraju Xiaomi. Obie firmy przede wszystkim stawiają na najniższą półkę cenową, a nowe telefony prezentują właściwie co chwilę. Obie marki notują też bardzo duży wzrost. Właściwie co tydzień donosimy o kolejnym nowym modelu Realme. Tak też jest teraz. Chińska marka pracuje właśnie nad modelem RMX3366, który będzie jednym z lepszych telefonów firmy. Zgodnie z przeciekami będzie miał on bowiem albo Snapdragona 870 albo Snapdragona 778G. Będzie to o zatem wyższy segment średniaków.

Oprócz tego możemy się spodziewać akumulatora o pojemności 4500 mAh i wyświetlacza OLED o przekątnej 6,55 cala. Reszta specyfikacji stanowi jeszcze tajemnicę. Możliwe, że Realme planuje jeszcze jakieś zmiany odnośnie urządzenia - model pojawił się bowiem w bazie chińskiej agencji regulacyjnej TENAA, jednak potem z niej zniknął. Użytkownicy serwisu Weibo zdążyli jednak zapisać tych kilka aspektów specyfikacji.

Źródło tekstu: Weibo via gsmarena