Poznajemy specyfikację Realme C25s

Już za niecałe dwa tygodnie zadebiutuje nowy telefon chińskiego Realme. Będzie to model Realme C25s. Pojawił się on juz na stronach urzędów z różnych krajów.

Pod koniec marca oficjalnie zadebiutował model Realme C25. Okazuje się, że po dwóch miesiącach model doczeka się kolejnego wariantu. Tym razem będzie to Realme C25s. Model na pewno pojawi się w różnych regionach świata. Już teraz przeszedł on bowiem konieczne procesy certyfikacyjne w takich miejscach jak Tajlandia, Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia czy Kirgistan. Do samej premiery dojdzie w Chinach 12 czerwca. Możemy się spodziewać wyświetlacza LCD o przekątnej 6,5 cala oraz układu MediaTek Helio G85.

Seria C to budżetowce, nie powinien więc dziwić taki wybór. Do kompletu klient otrzyma 4 GB RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej. Aparat główny to 48 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Godny uwagi będzie akumulator - będzie on miał bowiem 6000 mAh. Naładujemy go dzięki technologii 18 W. Nie zabraknie jacka 3,5 mm. Nie jest to jedyne urządzenie Realme, które pojawia się w ostatnich doniesieniach. O drugim wiemy jednak niewiele - właściwie tylko tyle, że będzie miało większy wyświetlacz niż omawiany tutaj Realme C25s.

Źródło tekstu: gizchina, wł