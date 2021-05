Realme też chce mieć własną podmarkę

Realme się rozrasta coraz szybciej. Do tego stopnia, że chiński producent chce mieć już własną markę zależną.

Realme jeszcze nie tak dawno temu był podmarką Oppo. Potem doszło do usamodzielnienia się Realme. Oczywiście trzeba pamiętać, że wszystkie firmy spod skrzydeł BBK Electronics dalej ściśle współpracują, a Oppo, OnePlus i Realme koordynują swoje działania. Nie zmienia to jednak faktu, że Realme sam kiedyś był marką zależną. Potem natomiast byliśmy świadkiem imponującego tempa rozwoju. Tak szybko jak Realme od dawna nie rozwijał się nikt. Błyskawiczny awans do grona największych producentów, kolejne rynki i sektory działalności.

Realme wprost przyznawał, że celem jest to, żeby wszystkie produkty w domu były z symbolem Realme i pracowały pod kontrolą aplikacji Realme Link na telefonie (oczywiście) Realme. Teraz dowiadujemy się, że Realme chce mieć własną podmarkę. Będzie ona rozwijana przez Realme TechLife i nie będą to telefony, a właśnie gadżety dla domu. Nie wiemy o niej nic więcej poza tym, że pierwszą literą jej nazwy będzie D. Najpewniej trafi ona również do Europy. Więcej dowiemy się 25 maja.

Źródło tekstu: twitter (madhav sheth), wł