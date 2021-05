Realme Narzo 30 5G wylądował w Europie. Tak, to kolejny „tani z 5G”

Seria telefonów Realme Narzo dotąd sprzedawana była głównie w Indiach, za to w Europie nie była dostępna. Teraz się to zmienia – na naszym kontynencie zadebiutował Realme Narzo 30 5G. To jeszcze jeden „tani 5G”, który jednak wydaje się bardzo podobny do modelu znanego już z Polski.

Realme Narzo 30 5G trafił właśnie na europejską stronę Realme. Chociaż producent nie ujawnił jeszcze swoich planów związanych z dystrybucją w poszczególnych krajach, znana jest cena tego modelu – 219 euro, czyli około 980 zł. Co ciekawe, jednocześnie ten model miał swoją „światową premierę” – na AliExpress, gdzie ma być także dostępna opcja wysyłki z Polski, a także Hiszpanii lub Francji. Na razie jednak jedynym dostępnym krajem wysyłki są Chiny, a cena wynosi tam 706 zł.

Realme Narzo 30 5G – skąd my go znamy?

Realme Narzo 30 5G opisany jest przez producenta jako „gamingowa bestia”, choć jest to budżetowy model o znanej specyfikacji. Ma ekran IPS 6,5 cala Full HD+ (1080×2400) o deklarowanej jasności 600 nitów i z odświeżaniem 90 Hz.

Sercem Realme Narzo 30 5G jest dobrze już znany z naszego rynku układ MediaTek Dimensity 700 (7 nm) z modemem 5G, wspierany przez 4 GB pamięci RAM i z pamięcią 128 GB na dane. Telefon obsługuje technologię DRE, która „zamienia pamięć ROM na RAM”, czyli pozwala na dynamiczne wydzielanie obszarów pamięci wewnętrznej na potrzeby pamięci operacyjnej.

Fotograficzna wyspa Realme Narzo 30 5G najwięcej mówi o podobieństwie do znanego już u nas modelu – ma identyczny kształt, mieszczą się tam trzy obiektywy, pracujące z matrycami 48 Mpix, 2 Mpix (makro) i 2 Mpix (do portretów). Czwarte oczko obok obiektywów to charakterystyczny znaczek AI, nawiązujący do funkcji aparatu. Z przodu znajduje się aparat do selfie 16 Mpix.

Akumulator 5000 mAh ładowany jest z mocą 18 W. W specyfikacji znajdziemy także USB C, Bluetooth 5.1 oraz 5G działające na dwóch kartach SIM, w zakresach obsługiwanych przez polskich operatorów. Telefon pracuje pod kontrolą Androida 11 z interfejsem Realme UI 2.0.

Realme Narzo 30 5G ma obudowę o grubości 8,6 mm i dostępny jest w kolorach srebrnym Racing Silver i niebieskim Racing Blue.

Wszystko wskazuje na to, że jest to po prostu Realme 8 5G w nowym wcieleniu. Co ciekawe, na europejskiej stronie Realme obydwa telefony prezentowane są obok siebie, jednak z innymi cenami – ten drugi model tam wyceniany jest na 199 euro, czyli taniej.

