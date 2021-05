Redmi Note 10 5G w cenie nie do pobicia. To najtańszy telefon 5G z bonusami w super promocji

Producenci telefonów ścigają się o to, kto wprowadzi na rynek najtańszy smartfon 5G. W najnowszej promocji Xiaomi nie dało konkurencji szans – Redmi Note 10 5G dostępny jest w przedsprzedaży w cenie niższej o 100 zł, a do tego otrzymujemy w prezencie opaskę Mi Smart Band 5 i gwarancję na ekran.

Firma Xiaomi zaprezentowała telefon Redmi Note 10 5G kilka tygodni temu, a teraz ten model wszedł do przedsprzedaży w Polsce. Wszedł w wielkim stylu, ponieważ przełamuje kolejną barierę dostępności sprzętu z 5G. Dotąd była nią kwota 999 zł, natomiast w akcji Xiaomi telefon Redmi Note 10 5G można mieć już za 899 zł, a gdy odliczyć od tego cenę opaski, koszt telefonu wyniesie zaledwie 740 zł. Jak to możliwe?

Zobacz: Redmi Note 10 5G i Redmi Note 10S to kolejne telefony z nowej rodziny Xiaomi

W nowej promocji Xiaomi proponuje Redmi Note 10 5G w niższych o 100 zł cenach:

model z 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej dostępny jest za jedyne 899 zł (standardowa cena po zakończeniu akcji: 999 zł),

(standardowa cena po zakończeniu akcji: 999 zł), wersja w wariancie pamięci 4 GB + 128 GB oznacza wydatek zaledwie 999 zł (standardowa cena: 1099 złotych).

Kwota 899 zł za telefon z 5G to już jest nowy rekord, a dla użytkownika, który planował kupno opaski Mi Smart Band 5, cena za smartfon może okazać się jeszcze niższa. Opaska kosztuje 159 zł, ale w promocji dodawana jest za darmo do każdego kupionego telefonu Redmi Note 10 5G, więc naprawdę się opłaca. Co więcej, każdy telefon kupiony podczas trwania akcji zostanie objęty 6-miesięczną gwarancją na ekran.

Dostępne kolory Redmi Note 10 5G to szary Graphite Gray, zielony Aurora Green, srebrny Chrome Silver i niebieski Nighttime Blue.



Warto się pospieszyć! Masz czas do niedzieli!

Promocja już ruszyła i potrwa do najbliższej niedzieli, 30 maja. Gdzie można kupić te zestawy promocyjne? Najprościej w internetowych sklepach Xiaomi:

Z oferty można także skorzystać w największych sieciach handlowych z elektroniką i u operatorów. Regulamin promocji może różnić się w zależności od sklepu, ale atrakcyjne ceny się nie zmienią.

Redmi Note 10 5G, czyli nowy standard sieci dla każdego

Pierwsze telefony z 5G nie zachęcały do kupna ze względu na wysoką cenę. Teraz jednak każdy z nas ma szansę przekonać się o zaletach nowego standardu. Umożliwia to zastosowany w Redmi Note 10 5G chipset Dimensity 700 z ośmioma rdzeniami o taktowaniu do 2,2 GHz. Zintegrowany z nim modem zapewnia łączność 5G NSA i SA także w polskich sieciach korzystających z technologi łączenia pasm DSS. Smartfon obsługuje wszystkie stosowane obecnie na świecie pasma 5G, w tym także te używane obecnie przez operatorów w Polsce, czyli N1, N38 i N41. Maksymalna, teoretyczna prędkość pobierania danych w 5G przy wykorzystaniu modemu w Redmi Note 10 5G może sięgnąć nawet 2,77 Gbps, chociaż oczywiście w naszych sieciach będzie to mniej. Korzyści w porównaniu do LTE będą jednak wyraźne, to chociażby możliwość prowadzenia niezakłóconych rozmów wideo HD czy mobilne granie w sieci.

Co też ważne, Redmi Note 10 5G to smartfon Dual SIM, który działa w standardzie 5G + 5G. Nawet niektóre flagowe modele umożliwią wykorzystanie tylko jednej karty SIM z 5G – druga wymusi przełączenie się na 4G. W tym modelu można za to jednocześnie używać dwóch kart 5G.

Wykorzystanie tego układu niesie ze sobą jeszcze jedną korzyść. Dimensity 700 to chipset wykonany w litografii 7 nm. Zalety tego procesu technologicznego odczuje się na co dzień, niezależnie, czy łączymy się z 5G, czy z LTE. Procesor 7 nm jest bardziej energooszczędny przy zachowaniu wysokiej wydajności. Niewiele telefonów w cenie do 1000 zł ma tak nowoczesną jednostkę o wysokiej kulturze pracy.



Pracę procesora wspiera RAM w standardzie LPDDR4X o wielkości 4 GB, co powinno zapewnić płynną pracę na co dzień. Pamięć wewnętrzną wykonana jest natomiast w wydajnej technologii UFS 2.2, ma wielkość 64 lub 128 GB i można ją rozbudować za pomocą karty microSD.

Na tym nie koniec zalet Redmi Note 10 5G. Plusem na pewno będzie duży ekran DotDisplay AdaptiveSync 6,5 cala o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400) z odświeżaniem aż 90 Hz. To również nie jest cecha częsta w telefonach dla każdego, a wysokie odświeżanie zapewnia wysoki komfort korzystania z systemu, aplikacji i gier. Zastosowane w Redmi Note 10 5G podwójne czujniki światła 360° pozwalają inteligentnie dostosować jasność ekranu w 4096 poziomach.

Redmi Note 10 5G to także ciekawa propozycja dla mobilnych fotografów. Główny aparat ma rozdzielczość 48 Mpix z pikselami 0,80 μm łączonymi w układzie 4-w-1 w większe punkty 1,6 μm. To, dzięki wsparciu jasnej przysłony ƒ/1,79 umożliwi robienie wyraźnych zdjęć nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Przydatny może się także okazać aparat do zdjęć makro o rozdzielczości 2 Mpix (f/2,4), a o efekt rozmycia tła zadba czujnik głębi 2 Mpix (f/2,4). Na zdjęcia selfie też nikt nie będzie narzekał – wykonamy je aparatem 8 Mpix (f/2,0).

W specyfikacji Redmi Note 10 5G znajdziemy ponadto: USB typu C, diodę podczerwieni IR do funkcji pilota, czytnik linii papilarnych wbudowany w przycisk włączania, AI face unlock, czyli inteligentne odblokowanie rozpoznawaniem twarzy, a także radio FM.



Redmi Note 10 5G wyposażony jest w duży akumulator o pojemności 5000 mAh, co pozwoli na długie godziny aktywnego korzystania z telefonu. Producent obiecuje aż 178 godzin słuchania muzyki, 22 godziny oglądania filmów wideo czy 16 godzin grania. W razie czego urządzenie można szybko podładować z mocą 18 W. Ładowarka dołączona do zestawu pracuje z mocą 22,5 W, więc nie ma konieczności dokupywania tego akcesorium osobno.

Telefon zarządzany jest przez system Android 11 z autorskim interfejsem Xiaomi, czyli MIUI 12. Wraz z nim użytkownik otrzymuje bogaty wybór aplikacji producenta, które pozwalają na używanie telefonu tuż po wyjęciu z pudełka.

Zobacz: Xiaomi Redmi Note 10 Pro: coraz bliżej ideału. To świetny telefon z jedną wadą

Zobacz: Redmi Note 8 2021 zaprezentowany. Xiaomi odświeża popularny model z 2019 roku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na