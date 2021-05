Realme Narzo 30 - debiutuje smartfon z MediaTekiem Helio G95

Realme Narzo 30 to nowy smartfon, stworzony z myślą o klientach z nieco bardziej ograniczonym budżetem.

Pod koniec lutego Realme zaprezentowało dwa urządzenia z rodziny Narzo 30: Narzo 30 Pro oraz Narzo 30A. Nie trzeba detektywa, by dojść do wniosku, że czegoś tutaj zabrakło - mianowicie podstawowego modelu Realme Narzo 30. Jak się jednak okazuje, ten rzeczywiście był w przygotowaniu. Co więcej, właśnie miał swoją premierę.

Realme Narzo 30 będzie urządzeniem celującym w niższą część średniego segmentu. Na jego pokładzie znajdziemy procesor MediaTek Helio G95 sparowany z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Wyświetlacz urządzenia to natomiast panel IPS o przekątnej 6,5", rozdzielczości 1080x2400 oraz odświeżaniu 90 Hz. Za zasilanie tych podzespołów ma odpowiadać akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 30 W.

Jeśli chodzi o funkcje fotograficzne, telefon został wyposażony w potrójny aparat. Główna jednostka szerokokątna ma 48 MP i f/1.8. Towarzyszą jej natomiast dwa moduły 2 MP: makro i sensor głębi. Z przodu znalazło się miejsce dla kamerki do selfie o rozdzielczości 16 MP.

Telefon ma pracować pod kontrolą Androida 11, a do sklepów trafi 20 maja. Jak na razie dostępny będzie jedynie w Malezji, gdzie jego cenę przewidziano na 790 ringgitów (ok. 710 zł). Nie potwierdzono, czy urządzenie pojawi się w Polsce.

Zobacz: Realme 8 5G, czyli konsola do gier w smartfonie za 999 zł

Zobacz: Realme 8 5G już w Polsce. Wchodzi do Plusa i RTV Euro AGD

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Realme