Te kontroler do smartfonów w końcu ma sens. Zabierzemy go ze sobą wszędzie

Kontrolery do smartfonów zwykle opierają się na włożeniu naszego urządzenia do uchwytu albo między dwie połówki pada, albo na jego górę. I chociaż przy graniu jest to wygodne rozwiązanie, tak przenoszenie takiego zestawu w kieszeni jest niemożliwe. Firma Abxylute podeszła do tematu zupełnie inaczej i wykorzystuje ona złącze MagSafe, a dokładniej jego magnetyczną stronę do montażu swojego pada.

Abxylute z padem MagSafe

Całość przypomina nieco LG Wing i działa podobnie. Kontroler przypina się do plecków smartfona i w razie potrzeby przekręca i wysuwa spod niego. W ten sposób docelowo ma być akcesorium, z którego teoretycznie będziemy mogli korzystać podczas codziennego korzystania ze smartfona. Oczywiście o ile wielki garb z tyłu nam nie będzie przeszkadzał.