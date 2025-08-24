Te kontroler do smartfonów w końcu ma sens. Zabierzemy go ze sobą wszędzie
Od zawsze powtarzam, że jeśli jest coś, czego szczerze zazdroszczę użytkownikom iPhone, to jest to magnetyczne złącze MagSafe. Dziś powiem to po raz kolejny.
Kontrolery do smartfonów zwykle opierają się na włożeniu naszego urządzenia do uchwytu albo między dwie połówki pada, albo na jego górę. I chociaż przy graniu jest to wygodne rozwiązanie, tak przenoszenie takiego zestawu w kieszeni jest niemożliwe. Firma Abxylute podeszła do tematu zupełnie inaczej i wykorzystuje ona złącze MagSafe, a dokładniej jego magnetyczną stronę do montażu swojego pada.
Abxylute z padem MagSafe
Całość przypomina nieco LG Wing i działa podobnie. Kontroler przypina się do plecków smartfona i w razie potrzeby przekręca i wysuwa spod niego. W ten sposób docelowo ma być akcesorium, z którego teoretycznie będziemy mogli korzystać podczas codziennego korzystania ze smartfona. Oczywiście o ile wielki garb z tyłu nam nie będzie przeszkadzał.
Trudno też mówić tu o najwygodniejszym padzie do smartfonów. Na pewno jednak jest on najbardziej mobilnym. A co z osobami, które nie mają iPhone? Firma i o tym pomyślała. W zestawie znajdzie się magnetyczny adapter, który można przykleić do plecków takiego urządzenia. Produkt ma trafić na rynek jeszcze w październiku tego roku.