Realme: Nowy flagowiec dostanie Snapdragona 870 i aparat 50 MP

Realme szykuje nowego flagowca, którego specyfikacja i zdjęcia trafiły właśnie do sieci. Urządzenie będzie wyposażone w procesor Qualcomm Snapdragon 870.

W bazie TENAA pojawiły się informacje na temat smartfona Realme RMX3366. Nie wiemy jeszcze, pod jaką nazwą trafi on do sklepów. Część źródeł podaje, że będzie to Realme X9 Pro, choć nie jest to jeszcze pewne. Wiemy natomiast, że będzie to telefon celujący w wyższy segment, mogący się pochwalić wydajnymi podzespołami i wysokiej klasy aparatem.

Sercem urządzenia ma być procesor Qualcomm Snapdragon 870. Oferowane będzie w trzech konfiguracjach pamięć z 6, 8 lub 12 GB RAM i 128, 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej. W roli wyświetlacza dostaniemy panel AMOLED o przekątnej 6,55" oraz rozdzielczości 1080x2400. Niestety z wpisu w bazie TENAA nie wynika, czy będzie to jednostka o wysokim odświeżaniu, ale w tym segmencie wydaje się to bardzo prawdopodobne.

Na pleckach urządzenia znajdziemy potrójny aparat. Główny moduł ma wykorzystywać matrycę o rozdzielczości 50 MP. Według Digital Chat Station ma to być sensor Sony IMX766, co wydaje się o tyle prawdopodobne, że znajdziemy go na pokładzie kilku innych smartfonów koncernu BBK, w tym modeli z rodziny OnePlus 9. Główną jednostkę mają wspomagać moduły o rozdzielczościach 16 i 2 MP, natomiast z przodu znalazło się miejsce dla aparatu o rozdzielczości 32 MP.

Realme RMX3366 ma pracować pod kontrolą Androida 11, a energię zapewniać mu będzie akumulator o pojemności 4400 mAh.

Jak widać na temat nowego smartfona wiemy już prawie wszystko, co mogłoby sugerować bliską datę premiery. Niestety dotychczasowe przecieki milczą na temat tego, kiedy miałaby ona nastąpić.

Źródło zdjęć: TENAA, Unsplash

Źródło tekstu: TENAA, Weibo, GSMArena