T-Mobile: ranking najpopularniejszych smartfonów 5G. Apple rządzi

Apple, Samsung i Xiaomi – te marki niezmiennie triumfują w zestawieniu najpopularniejszych telefonów 5G sprzedawanych w T-Mobile. Operator przygotował najnowszy ranking za maj.

Liczba modeli smartfonów z 5G idzie już u każdego operatora w dziesiątki, jednak największe zainteresowanie klientów T-Mobile przyciągają telefony tylko trzech marek. Jak ujawnia operator, w styczniu smartfony 5G stanowiły 20 proc. jego oferty. Pod koniec lutego technologię łączności mobilnej piątej generacji obsługiwał co czwarty sprzedawany przez T-Mobile smartfon. Natomiast w maju jest to już więcej niż co trzecie urządzenie.

W kwartalnym podsumowaniu T-Mobile wymieniło trzy marki, cieszące się największym zainteresowaniem: są to Apple, Samsung i Xiaomi. Nie dziwi więc, że również i w maju triumfują urządzenia tych samych producnetów.

Ranking urządzeń z segmentu premium zdominowało Apple. Na podium znalazły się:

Półkę niżej pod względem cenowym przewaga producenta z jabłkiem w logo nie była już tak oczywista. Najlepsze wyniki sprzedażowe odnotował bowiem Samsung Galaxy S21 5G 128 GB. W tej kategorii pierwsza trójka wygląda więc następująco:

A co ze średniakami?

T-Mobile podał także wyniki sprzedaży modeli ze średniej półki. W tym wypadku na prowadzenie wysunęło się Xiaomi ze smartfonem Redmi Note 9T 5G. Sporą popularnością cieszyła się także linia A Samsunga. Model A42 5G zajął drugie miejsce w segmencie. Natomiast Samsung Galaxy A52 5G objął trzecią lokatę.

Jak zaznacza operator, choć sprzedażowe podium smartfonów 5G ze średniej półki w maju zdominowały modele firm Samsung i Xiaomi, to użytkownicy T-Mobile coraz chętniej sięgają po telefony mniej rozpoznawalnych marek. Przykładem takiego modelu jest m.in. smartfon OnePlus Nord N10 5G dostępny w ofercie T-Mobile od marca 2021 r.

Pełną listę telefonów 5G w ofercie T-Mobile można znaleźć na stronie https://www.t-mobile.pl/5g.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: T-Mobile